Картина дня: 10 задач по совершенствованию спортивной отрасли, ID-карта вместо паспорта и как выпускники прощались со школой

Суд Борисовского района вынес приговор по уголовному делу в отношении участников международной преступной организации, занимавшихся на протяжении нескольких лет контрабандой гашиша через таможенную границу Беларуси. Участники преступной группы получили длительные сроки - от 11 до 18 лет лишения свободы.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню мелиоратора (04.06) (представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь). Начало в 11.00.
В Мингорисполкоме состоится пресс-конференция о проведении дней Минска в Белграде, а также о внешнеэкономической деятельности и экспортном потенциале столицы.
Открытие учебной лаборатории ZTE по беспроводным технологиям в БГУИР для обучения студентов университета принципам работы современного оборудования, используемого у операторов мобильной связи, состоится в 15.00 по адресу ул. Бровки, 6.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 1 июня
Международный день защиты детей. Установлен в 1949 году по решению Международной демократической федерации женщин.
Всемирный день родителей. Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 сентября 2012 г.
95 лет назад родился Зубрич Дмитрий Иванович, певец, заслуженный артист Беларуси (1967). С 1954 г. солист Белорусской филармонии. Умер в 1968 г.
90 лет назад родилась Дружина Полина Васильевна, певица, заслуженная артистка Беларуси (1964). В 1955-57 гг. солистка Белгосфилармонии, в 1957-83 Государственного театра оперы и балета Беларуси. В репертуаре были партии преимущественно лирико-драматического плана: Марина ("Ясный рассвет" А.Туренкова), Дарья Петровна ("Брестская крепость" К. Молчанова) и др. Умерла в 2000 г.
70 лет назад родился Карант Георгий Алексеевич, пианист, заслуженный артист Беларуси (1990). С 1971 г. концертмейстер Белорусской консерватории, с 1976 - Национального академического Большого театра оперы Республики Беларусь. Участвовал в подготовке оперных спектаклей белорусских композиторов: "Седая легенда" Д.Смольского, "Новая земля" Ю.Семеняко, "Мастер и Маргарита" Е.Глебова и др.
80 лет назад родился Морган Фримен, американский актер кино и озвучивания, режиссер. Лауреат премии "Оскар", премий "Серебряный медведь" и "Золотой глобус". Снимался в фильмах "Побег из Шоушенка", "Семь", "Счастливое число Слевина", "Малышка на миллион", "Пока не сыграл в ящик" и др.
75 лет назад родился Грамматиков Владимир Александрович, российский актер и режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Постановщик фильмов "Усатый нянь", "Шла собака по роялю". Снимался в фильмах "Я солдат, мама", "Дворянское гнездо", "Белорусский вокзал".
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