Главный механик предприятия получил полтора года ограничения свободы за гибель рабочего

Трагедия на одном из предприятий города произошла в середине октября 2015 года . Утром, в начале смены, 20-летний слесарь-ремонтник Алексей* вместе со старшим товарищем Виктором принялись, как обычно, исполнять свои внутренние обязанности. В котельной они установили бойлер, после чего Виктор попросил Алексея проверить один из бетоносмесителей в цехе. Дело было несложное и формальное, если соблюдать все требования безопасности и надеяться на полную работоспособность агрегата. Увы, в тот день все пошло не так, пишет «Вечерний Брест».

На бетоносмесителе уже давно не работал концевой выключатель — устройство, автоматически отключающее смеситель при открытых створках люка. Позже следствие установит, что об этой неисправности знали многие ответственные лица, но никаких мер к ремонту не предприняли. А вот молодой слесарь либо не знал, либо забыл. И полез внутрь смесителя № 3 для полного осмотра. Пульт управления находился в соседнем помещении. И по роковому стечению обстоятельств моторист БСУ именно в тот момент запустил бетоносмеситель. Устройство не должно было включиться при открытых створках люка, будь в исправном состоянии концевой выключатель. Но он не сработал. И слесарь оказался зажат между одной из лопастей и стенкой смесителя, получив при этом тяжелейшие травмы головы, грудной клетки, брюшной полости, правых руки и ноги.

Коллеги подоспели быстро, но ничем не могли помочь — обратного хода бетоносмеситель не имел, а попытки достать пострадавшего могли нанести лишь больший вред. Алексей был в сознании и просил его поскорее вытащить. Вызванные на место работники МЧС обрезали лопасть, зажавшую слесаря, после чего того забрала скорая. Увы, травмы были слишком тяжелыми, и в 16.50 того же дня он скончался в больнице.

Следствие по делу шло довольно долго и кропотливо. Рассматривалось множество версий: от несчастного случая, связанного с нарушением техники безопасности самим слесарем, до умышленного убийства на почве личной неприязни. Однако никаких конфликтов у Алексея с коллегами, к счастью, не было. А к трагедии привела цепочка недосмотров и халатности со стороны ответственных лиц. Следователей интересовал главный вопрос: кто является ответственным за проверку исправности бетоносмесителей на заводе?

Прежде всего, внимание было приковано к мотористу БСУ, совершившему роковой запуск. Он пояснил, что при выходе из цеха не видел никого из слесарей рядом со смесителями (Алексей зашел позже), а из комнаты с пультом управления увидеть ничего нельзя. При этом моторист знал, что концевой выключатель смесителя № 3 неисправен, о чем было доложено вышестоящему начальству уже не раз. Но в любом случае в чаше смесителя слесарь не должен был оказаться.

После пуска мотористу потребовалось около 10 секунд, чтобы понять, что смеситель работает неправильно — последовало немедленное его отключение. Однако этого времени хватило, чтобы «бетономешалка» нанесла смертельные увечья…

В итоге клубок показаний привел следствие к фигуре главного механика предприятия — Андрею.

«В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РБ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), — рассказал старший следователь Брестского межрайонного отдела Следственного комитета Александр Рудинский. — Так как именно Андрей, согласно должностным обязанностям, обязан был контролировать работу агрегатов в цехах, и именно ему моторист сообщал о неисправности бетоносмесителя. Но начальство постановило „работать“, и команду выполнили».

Судебный процесс, проходивший с декабря по май, в итоге завершился обвинительным приговором. Суд признал Андрея виновным и назначил ему наказание в виде года и шести месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Сторона защиты с вердиктом не согласилась и планирует обжаловать приговор.

*Имена изменены