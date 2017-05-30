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Время побеждать! Br700 тыс. в "Спортлото 6 из 49" - это реально!

31.05.2017 08:47 — Новости Общества | БелТА  
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Время побеждать! Br700 тыс. в "Спортлото 6 из 49" - это реально!

Джекпот игры "Спортлото 6 из 49" уже достиг невероятной суммы - более Br700 тыс. можно будет выиграть уже в этот четверг! Отличный подарок для всей семьи, не так ли? Ведь именно 1 июня отмечаются сразу два замечательных праздника - Международный день детей и Всемирный день семьи.

Что нужно сделать для того, чтобы получить возможность выиграть денежный приз? Прежде всего необходимо прийти на точку продаж или зарегистрироваться в специальном приложении "Спорт-пари". Далее нужно выбрать 6 счастливых чисел из 49, оплатить свою ставку и ждать розыгрышей, которые проходят три раза в неделю - каждые вторник, четверг и субботу!

А вот Роман Валерьевич из Барановичей уже смог выиграть Br12 тыс. в другой игре компании "Спорт-пари" - "БЛИЦ", розыгрыши которой проходят каждые 5 минут. Победитель признается, что если бы у него спросили, верит ли он в то, что выиграть крупный денежный приз можно сделав первые в жизни 2 ставки, то он однозначно ответил бы "нет". Однако именно он своим примером смог доказать обратное - 02.05.2017 он выиграл Br8 тыс. и 08.05.2017 - еще Br4 тыс.! И если вы все еще о чем-то мечтаете, то благодаря крупному выигрышу в "БЛИЦ" Роман Валерьевич уже может воплотить свою давнюю мечту в реальность.

Всего же за 2 недели в игре "БЛИЦ" было выплачено более Br90 тыс., игра "КЕНО" принесла своим победителям более Br100 тыс., а счастливые обладатели выигрышей в игре "Спортлото 6 из 49" получили более Br40 тыс.!

"Спорт-пари" - у нас не разыгрывают, у нас выигрывают! Всего за 2 недели победители игр компании "Спорт-пари" получили более Br300 тыс.!

Играй со своего мобильного:

Время побеждать! Br700 тыс. в "Спортлото 6 из 49" - это реально!

Играй в интернете!

Телефон горячей линии - 143Время побеждать! Br700 тыс. в "Спортлото 6 из 49" - это реально!

 
 
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Джекпот игры "Спортлото 6 из 49" уже достиг невероятной суммы - более Br700 тыс. можно будет выиграть уже в этот четверг! Отличный подарок для всей семьи, не так ли?

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