Джекпот игры "Спортлото 6 из 49" уже достиг невероятной суммы - более Br700 тыс. можно будет выиграть уже в этот четверг! Отличный подарок для всей семьи, не так ли? Ведь именно 1 июня отмечаются сразу два замечательных праздника - Международный день детей и Всемирный день семьи.

Что нужно сделать для того, чтобы получить возможность выиграть денежный приз? Прежде всего необходимо прийти на точку продаж или зарегистрироваться в специальном приложении "Спорт-пари" . Далее нужно выбрать 6 счастливых чисел из 49, оплатить свою ставку и ждать розыгрышей, которые проходят три раза в неделю - каждые вторник, четверг и субботу!

А вот Роман Валерьевич из Барановичей уже смог выиграть Br12 тыс. в другой игре компании "Спорт-пари" - "БЛИЦ" , розыгрыши которой проходят каждые 5 минут. Победитель признается, что если бы у него спросили, верит ли он в то, что выиграть крупный денежный приз можно сделав первые в жизни 2 ставки, то он однозначно ответил бы "нет". Однако именно он своим примером смог доказать обратное - 02.05.2017 он выиграл Br8 тыс. и 08.05.2017 - еще Br4 тыс.! И если вы все еще о чем-то мечтаете, то благодаря крупному выигрышу в "БЛИЦ" Роман Валерьевич уже может воплотить свою давнюю мечту в реальность.

Всего же за 2 недели в игре "БЛИЦ" было выплачено более Br90 тыс., игра "КЕНО" принесла своим победителям более Br100 тыс., а счастливые обладатели выигрышей в игре "Спортлото 6 из 49" получили более Br40 тыс.!

"Спорт-пари" - у нас не разыгрывают, у нас выигрывают! Всего за 2 недели победители игр компании "Спорт-пари" получили более Br300 тыс.!

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