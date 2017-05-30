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Житель Лиды незаконно продавал платное телевидение и получил за это штраф

31.05.2017 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Житель Лиды незаконно продавал платное телевидение в Гродненской области, попал под статью уголовного кодекса и заплатил штраф, рассказала в эфире «Альфа-радио» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает «СБ Беларусь сегодня».


Фото из архива, носит иллюстративный характер

Управление Следственного комитета по Гродненской области в 2015 году расследовало уголовное дело 39-летнего жителя Лиды. Он обвинялся в несанкционированном доступе к компьютерной информации, изготовлении и сбыте специальных средств для получения неправомерного доступа к сети и использовании и распространении вредоносных программ.

— В данном случае это были резонансные примеры продажи карт. Следствие установило: чтобы заработать деньги и сбывать карты, обвиняемый приобрел у неустановленного лица — в ходе следствия он так и не выдал его — не менее 50 смарт-карт. Это устройство размером с кредитную карту с кодом доступа для проверки подлинности и входа в систему. Проще говоря, чтобы смотреть платные каналы, — пояснила Юлия Гончарова. — Смарт-карты относят к специальным аппаратным и программным средствам. В данном случае с их помощью получали неправомерный доступ к защищенной компьютерной системе одного из провайдеров Российской Федерации, предоставляющего услуги спутникового вещания. Деятельность провайдера лицензируемая. И те, у кого было спутниковое телевидение, знают, что подключить платные каналы стоит денег. А здесь появился человек, который пароли и данные слил.

В период 2012—2013 годов в Лиде и районах Гродненской области он продал не менее 10 указанных смарт-карт, а оставшиеся карты хранил у себя дома. Во время обыска следователи их нашли. В то время установка таких смарт-карт пользовалась популярностью — так что клиентскую базу злоумышленник себе нашел.

— Также в ходе расследования выяснилось, что обвиняемый имел цель несанкционированного доступа к компьютерной информации ЗАО «Национальная спутниковая компания» («Триколор ТВ»), ОАО «НТВ-плюс» и иных операторов спутникового телевещания. Для этого в период с 2010 по 2014 годы он приобрел специальное программное обеспечение, представленное различными программами, специальными прошивками и настройками, которые заведомо выполняли исключительно функцию обращения к «кардшаринговому» серверу сети интернет. Это метод, как объясняют следователи, благодаря которому несколько независимых ресиверов могут получить доступ к просмотру платных каналов спутникового или кабельного телевидения, используя одну карту доступа. То есть одна карта раздет ТВ нескольким пользователям, а не одному, как положено. Все это приводит к несанкционированному копированию компьютерной информации с признаками вредоносности, которую обвиняемый хранил в компьютерной технике у себя дома, — пояснила Юлия Гончарова.

Данное оборудование он использовал при настройке спутникового оборудования не менее 50 граждан Гродненской области. Судом Лидского района мужчина был приговорен к штрафу.

 
 
Ссылка на источник 21
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В период 2012-2013 годов в Лиде и районах Гродненской области мужчина продал не менее 10 указанных смарт-карт, а оставшиеся карты хранил у себя дома.

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