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Могилевчанка взломала почту коллег для продвижения по карьерной лестнице в "Орифлэйм"

31.05.2017 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Молодая могилевчанка решила продвинуться по карьерной лестнице в иностранной компании «Орифлэйм косметикс», испортив репутацию своих коллег, сообщила в эфире «Альфа-радио» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Женщина взломала и заблокировала почтовые ящики двух консультантов, внесла ложные данные и лишила коллег карьерного роста, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


Фото: meltyfashion.fr

36-летняя могилевчанка авторизовалась с именем и паролем потерпевших в марте-апреле 2013 года. Так она получила несанкционированный доступ к компьютерной информации в электронных почтовых ящиках, в том числе к учетным записям интернет-сайта Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Орифлэйм косметикс». Обвиняемая действовала из чувства мести, — рассказала Юлия Гончарова.

Женщина хотела узнать информацию, которая являлась коммерческой тайной и финансовой отчетностью. Она также получила доступ к личной корреспонденции потерпевших. Полученные конфиденциальные данные она собиралась использовать для карьерного роста в «Орифлэйм косметикс» и продвижения в сфере сетевого маркетинга.

— Обвиняемая внесла заведомо ложную информацию: в структуре потерпевших она добавила несуществующего консультанта, сделала от его имени заказ продукции «Орифлэйм косметикс» на 3 млн неденоминированных рублей, не собираясь его оплачивать, и заблокировала доступ к учетной записи. Так могилевчанка пыталась причинить потерпевшим существенный вред, выразившийся в утрате рейтинговых баллов и делового имиджа по итогам отчетного периода и, как следствие, потере карьерного роста.

По результатам расследования, женщине было предъявлено обвинение в модификации компьютерной информации, несанкционированном доступе к компьютерной информации и компьютерном саботаже.

 
 
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