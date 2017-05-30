Молодая могилевчанка решила продвинуться по карьерной лестнице в иностранной компании «Орифлэйм косметикс», испортив репутацию своих коллег, сообщила в эфире «Альфа-радио» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Женщина взломала и заблокировала почтовые ящики двух консультантов, внесла ложные данные и лишила коллег карьерного роста, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».



Фото: meltyfashion.fr

36-летняя могилевчанка авторизовалась с именем и паролем потерпевших в марте-апреле 2013 года. Так она получила несанкционированный доступ к компьютерной информации в электронных почтовых ящиках, в том числе к учетным записям интернет-сайта Иностранного общества с ограниченной ответственностью «Орифлэйм косметикс». Обвиняемая действовала из чувства мести, — рассказала Юлия Гончарова.

Женщина хотела узнать информацию, которая являлась коммерческой тайной и финансовой отчетностью. Она также получила доступ к личной корреспонденции потерпевших. Полученные конфиденциальные данные она собиралась использовать для карьерного роста в «Орифлэйм косметикс» и продвижения в сфере сетевого маркетинга.

— Обвиняемая внесла заведомо ложную информацию: в структуре потерпевших она добавила несуществующего консультанта, сделала от его имени заказ продукции «Орифлэйм косметикс» на 3 млн неденоминированных рублей, не собираясь его оплачивать, и заблокировала доступ к учетной записи. Так могилевчанка пыталась причинить потерпевшим существенный вред, выразившийся в утрате рейтинговых баллов и делового имиджа по итогам отчетного периода и, как следствие, потере карьерного роста.

По результатам расследования, женщине было предъявлено обвинение в модификации компьютерной информации, несанкционированном доступе к компьютерной информации и компьютерном саботаже.