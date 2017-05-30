ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шуневич: доследственная проверка по Данкверту продлится еще месяц

31.05.2017 09:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Доследственная проверка в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта будет длиться около месяца, заявил в среду министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

"В настоящее время проверка продолжается, после этого материалы будут направлены для дачи правовой оценки в Следственный комитет Беларуси", — сообщил журналистам Шуневич, отвечая  на вопрос о том, на какой стадии находится данный вопрос.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 31 мая — Sputnik. Доследственная проверка в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта будет длиться около месяца, заявил в среду министр внутренних...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Тираж "БелГазеты" не пустили в продажу из-за скандального фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика