Шуневич: доследственная проверка по Данкверту продлится еще месяц

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Доследственная проверка в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта будет длиться около месяца, заявил в среду министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

"В настоящее время проверка продолжается, после этого материалы будут направлены для дачи правовой оценки в Следственный комитет Беларуси", — сообщил журналистам Шуневич, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится данный вопрос.