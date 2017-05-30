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Шуневич: доследственная проверка по Данкверту продлится еще месяц
31.05.2017 09:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая — Sputnik. Доследственная проверка в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта будет длиться около месяца, заявил в среду министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.
"В настоящее время проверка продолжается, после этого материалы будут направлены для дачи правовой оценки в Следственный комитет Беларуси", — сообщил журналистам Шуневич, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится данный вопрос.
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. Доследственная проверка в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта будет длиться около месяца, заявил в среду министр внутренних...
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