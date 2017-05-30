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Тираж "БелГазеты" не пустили в продажу из-за скандального фото

31.05.2017 09:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. Свежий номер белорусского издания "БелГазета" не был допущен в продажу в Минске из-за скандальной фотографии на первой полосе, сообщил в своем аккаунте в Facebook журналист газеты Дмитрий Растаев.

Тираж "БелГазеты" не пустили в продажу из-за скандального фото
© Sputnik Евгений Биятов
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На первой полосе газеты опубликован материал, посвященный недавним высказываниям главы Россельхознадзора Сергея Данкверта о наличии в белорусском молоке антибиотиков, в том числе тех, которые используются для лечения сифилиса и гонореи. Статья проиллюстрирована фото, на котором изображен зоотехник, проводящий процедуру искусственного осеменения.

"Читатели "БелГазеты", привыкшие покупать свежий номер в киосках "Союзпечати", сегодня этого сделать не смогли: в Минске газета была снята с продажи. Причина — "крамольное" фото на первой полосе", — написал Растаев на своей странице в соцсети.

Тираж "БелГазеты" не пустили в продажу из-за скандального фото
© Sputnik/
Номер "Белгазеты", изъятый из продажи

Как передает корреспондент Sputnik, в минувший вторник он безуспешно пытался купить свежий номер "БелГазеты" в столичных киосках. Киоскеры с утра отвечали, что номер еще не подвезли, а после обеда сообщили, что могут предложить только старый номер. На вопросы о том, почему свежего номера нет в продаже, киоскеры не смогли ответить. В среду утром купить в столичных киосках газету также не удалось.

В комментариях к своей записи в соцсетях Растаев также отмечает, что "БелГазете" предложили "обратиться за официальным заключением в отношении изображения на первой полосе выпуска в независимый компетентный орган, который вправе давать оценку в подобной ситуации". От чьего имени поступило такое предложение, автор издания не уточнил.

 
Теги: Минск
 
 
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В киосках "Белсоюзпечати" купить свежий номер газеты нельзя, так как он не поступил в продажу. Причиной, по мнению автора издания, стало фото к статье о главе...

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