МИНСК, 31 мая — Sputnik. Свежий номер белорусского издания "БелГазета" не был допущен в продажу в Минске из-за скандальной фотографии на первой полосе, сообщил в своем аккаунте в Facebook журналист газеты Дмитрий Растаев.



© Sputnik Евгений Биятов Ветеринар: говорить о лекарстве от сифилиса в молоке непрофессионально

На первой полосе газеты опубликован материал, посвященный недавним высказываниям главы Россельхознадзора Сергея Данкверта о наличии в белорусском молоке антибиотиков , в том числе тех, которые используются для лечения сифилиса и гонореи. Статья проиллюстрирована фото, на котором изображен зоотехник, проводящий процедуру искусственного осеменения.

"Читатели "БелГазеты", привыкшие покупать свежий номер в киосках "Союзпечати", сегодня этого сделать не смогли: в Минске газета была снята с продажи. Причина — "крамольное" фото на первой полосе", — написал Растаев на своей странице в соцсети.



© Sputnik/ Номер "Белгазеты", изъятый из продажи

Как передает корреспондент Sputnik, в минувший вторник он безуспешно пытался купить свежий номер "БелГазеты" в столичных киосках. Киоскеры с утра отвечали, что номер еще не подвезли, а после обеда сообщили, что могут предложить только старый номер. На вопросы о том, почему свежего номера нет в продаже, киоскеры не смогли ответить. В среду утром купить в столичных киосках газету также не удалось.

В комментариях к своей записи в соцсетях Растаев также отмечает, что "БелГазете" предложили "обратиться за официальным заключением в отношении изображения на первой полосе выпуска в независимый компетентный орган, который вправе давать оценку в подобной ситуации". От чьего имени поступило такое предложение, автор издания не уточнил.