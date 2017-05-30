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Шуневич о деле Данкверта: доследственная проверка продолжается
31.05.2017 10:05 — Новости Общества | БелТА
Игорь Шуневич. Фото из архива
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич прокомментировал сегодня журналистам ход проверки в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, передает корреспондент БЕЛТА.
"Доследственная проверка продолжается", - сказал Игорь Шуневич. По его словам, правовая оценка будет даваться Следственным комитетом по ее завершении.
"Думаю, еще месяц нам потребуется для окончательного прояснения всех событий и обстоятельств", - добавил руководитель ведомства.-0-
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"Доследственная проверка продолжается", - сказал Игорь Шуневич. По его словам, правовая оценка будет даваться Следственным комитетом по ее завершении.
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