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Шуневич о деле Данкверта: доследственная проверка продолжается

31.05.2017 10:05 — Новости Общества | БелТА  
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Шуневич о деле Данкверта: доследственная проверка продолжается
Игорь Шуневич. Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич прокомментировал сегодня журналистам ход проверки в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Доследственная проверка продолжается", - сказал Игорь Шуневич. По его словам, правовая оценка будет даваться Следственным комитетом по ее завершении.

"Думаю, еще месяц нам потребуется для окончательного прояснения всех событий и обстоятельств", - добавил руководитель ведомства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Доследственная проверка продолжается", - сказал Игорь Шуневич. По его словам, правовая оценка будет даваться Следственным комитетом по ее завершении.

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Шуневич: доследственная проверка по Данкверту продлится еще месяц
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