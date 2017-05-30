Шуневич о деле Данкверта: доследственная проверка продолжается

Игорь Шуневич. Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич прокомментировал сегодня журналистам ход проверки в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Доследственная проверка продолжается", - сказал Игорь Шуневич. По его словам, правовая оценка будет даваться Следственным комитетом по ее завершении.

"Думаю, еще месяц нам потребуется для окончательного прояснения всех событий и обстоятельств", - добавил руководитель ведомства.-0-