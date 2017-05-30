Биометрический паспорт и национальную ID-карту введут к 2019 году

Биометрический паспорт и национальная ID-карта введут в Беларуси к 1 января 2019 года.

Как рассказал в эфире интернет-телевидения "СБ" начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, паспорт будет предназначен исключительно для поездок за границу, а карта будет основным документом, удостоверяющим личность.

ID-карта будет содержать цифровую подпись, а в электронном чипе в паспорте будут присутствовать персональные данные гражданина: фотография, электронная подпись и отпечатки пальцев.

По словам Алексея Бегуна, новые документы позволят облегчить прохождение контроля на границе, упростить получение виз и увеличить степень защиты паспорта гражданина Беларуси.

Он отметил, что введение биометрических паспортов обойдется Беларуси дешевле, чем другим странам СНГ. «Сумма затрат составит 12-14 млн евро», - сказал он, заявив, что уже подготовлен соответствующий дизайн документов и согласована эскиз-модель.

Также определен перечень оборудования, которое будет устанавливаться в подразделениях по гражданству и миграции и в центре персонализации документов МВД, чтобы снимать биометрическую информацию. Сейчас готовится техзадание для данных проектов. Победитель тендера будет реализовывать их вместе с МВД.

Стоимость биометрического паспорта составит около 30 евро, стоимость ID-карты - одну базовую величину (сейчас чуть более 10 евро).

Кроме того, отличием нового паспорта будет расположение фото на первой странице, а также разные страницы.

Получение биометрического паспорта будет необязательным, граждане смогут использовать старый документ вместе с ID-картой. Также госорганы планируют сделать дополнительное банковское приложение, которое позволит использовать карту во многих целях.

Напомним, что Алексей Бегун также сообщил, что документы по взаимному упрощению визового режима между Беларусью и ЕС практически готовы к подписанию. Соответствующие переговоры находятся на завершающем этапе.