Шуневич: требования к профподготовке сотрудников МВД планируется ужесточить

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Требования к профессиональной подготовке сотрудников МВД планируется ужесточить, заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы намерены кардинально пересмотреть отношение к готовности сотрудников, в том числе физической, выполнять свои обязанности", - сказал Игорь Шуневич.

По его словам, 2017 год в МВД объявлен годом профессиональной подготовки. "Мы начали делать шаги, чтобы систему профподготовки, в том числе физической и специальной, изменить с точки зрения ужесточения нормативов и более ответственного отношения сотрудников к поддержанию своей физической формы", - отметил министр.

По его мнению, необходимо воспитать внутреннюю потребность у сотрудника совершенствоваться. "Не из-под палки это делать, а в силу понимания того, что без этого он не сможет работать", - добавил Игорь Шуневич.-0-