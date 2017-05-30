ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шуневич: требования к профподготовке сотрудников МВД планируется ужесточить

31.05.2017 10:15 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Требования к профессиональной подготовке сотрудников МВД планируется ужесточить, заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы намерены кардинально пересмотреть отношение к готовности сотрудников, в том числе физической, выполнять свои обязанности", - сказал Игорь Шуневич.

По его словам, 2017 год в МВД объявлен годом профессиональной подготовки. "Мы начали делать шаги, чтобы систему профподготовки, в том числе физической и специальной, изменить с точки зрения ужесточения нормативов и более ответственного отношения сотрудников к поддержанию своей физической формы", - отметил министр.

По его мнению, необходимо воспитать внутреннюю потребность у сотрудника совершенствоваться. "Не из-под палки это делать, а в силу понимания того, что без этого он не сможет работать", - добавил Игорь Шуневич.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы намерены кардинально пересмотреть отношение к готовности сотрудников, в том числе физической, выполнять свои обязанности", - сказал Игорь Шуневич.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Биометрический паспорт и национальную ID-карту введут к 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика