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Шуневич об инциденте в метро: действия сотрудника МВД были последовательны и законны

31.05.2017 10:10 — Новости Общества | БелТА  
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Шуневич об инциденте в метро: действия сотрудника МВД были последовательны и законны
Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия сотрудника МВД были последовательны и законны. Об этом заявил сегодня министр внутренних дел Игорь Шуневич, комментируя инцидент в метро, передает корреспондент БЕЛТА.

"Действия сотрудника были последовательны, законны, он выполнил задачу, которая тогда стояла, - задержать гражданина", - отметил Игорь Шухевич.

Он констатировал, что последнее время все чаще и чаще сотрудники внутренних дел попадают в ситуации, когда граждане оказывают им неповиновение. Ситуация в метро - типичная. "Человек находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Хотелось бы, чтобы такие случаи происходили реже. Но мы от них никуда не уйдем", - сказал министр.

Как сообщалось, ночью 27 мая молодой человек пытался войти на станцию метро "Октябрьская". Неадекватным состоянием привлек внимание сотрудников охраны метрополитена. Во время разбирательства он оказал активное сопротивление и нанес сотруднику милиции травмы (перелом костей носа). Молодой человек был задержан. В больнице ему был поставлен диагноз "алкогольное отравление". В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК.

Центральный (города Минска) районный отдел Следственного комитета расследует данное дело.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Действия сотрудника были последовательны, законны, он выполнил задачу, которая тогда стояла, - задержать гражданина", - отметил Игорь Шухевич.

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