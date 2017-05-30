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Шуневич об инциденте в метро: действия сотрудника МВД были последовательны и законны
31.05.2017 10:10 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия сотрудника МВД были последовательны и законны. Об этом заявил сегодня министр внутренних дел Игорь Шуневич, комментируя инцидент в метро, передает корреспондент БЕЛТА.
"Действия сотрудника были последовательны, законны, он выполнил задачу, которая тогда стояла, - задержать гражданина", - отметил Игорь Шухевич.
Он констатировал, что последнее время все чаще и чаще сотрудники внутренних дел попадают в ситуации, когда граждане оказывают им неповиновение. Ситуация в метро - типичная. "Человек находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Хотелось бы, чтобы такие случаи происходили реже. Но мы от них никуда не уйдем", - сказал министр.
Как сообщалось, ночью
Центральный (города Минска) районный отдел Следственного комитета расследует данное дело.-0-
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"Действия сотрудника были последовательны, законны, он выполнил задачу, которая тогда стояла, - задержать гражданина", - отметил Игорь Шухевич.
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