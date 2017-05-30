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Шуневич прокомментировал увольнение кричевских милиционеров и раскритиковал "треп в интернете"
31.05.2017 10:22 — Новости Общества | Tut.by
Министр внутренних дел Игорь Шуневич объяснил мотивы
«Такие сотрудники не будут работать в органах внутренних дел. Они нарушили профессиональные принципы и корпоративную этику», — подчеркнул Шуневич.
Он обратил внимание на недопустимость «подобного трепа в интернете». «В интернете фактов нет. Они есть только в прокуратуре и официальных документах. А в интернете происходит искажение и стеб».
Игорь Шуневич также отметил, что милиция становится более открытой. «Еще несколько лет назад скандалы с пьяными или грубыми сотрудниками не вышли бы за пределы кабинетов», — отметил он.
Глава МВД также рассказал, что сейчас в органах проход оптимизациях, сокращено более 1000 сотрудников.
Шуневич также сообщил, что МВД каждую неделю выявляет тех, кто нарушает профессиональную дисциплину. «Мы каждую неделю, в основном по выходным, проводим рейды по проверке поведения сотрудников милиции. И практически каждый раз находим тех, кто ведет себя не корректно».
Напомним, сотрудники Кричевского РОВД
Министр внутренних дел Беларуси
В апреле «
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"Такие сотрудники не будут работать в органах внутренних дел. Они нарушили профессиональные принципы и корпоративную этику", - подчеркнул Шуневич.
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