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Шуневич прокомментировал увольнение кричевских милиционеров и раскритиковал "треп в интернете"

31.05.2017 10:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Министр внутренних дел Игорь Шуневич объяснил мотивы увольнения из органов внутренних дел кричевских милиционеров, распространивших в СМИ информацию о проблемах в РОВД.

«Такие сотрудники не будут работать в органах внутренних дел. Они нарушили профессиональные принципы и корпоративную этику», — подчеркнул Шуневич.

Он обратил внимание на недопустимость «подобного трепа в интернете». «В интернете фактов нет. Они есть только в прокуратуре и официальных документах. А в интернете происходит искажение и стеб».

Игорь Шуневич также отметил, что милиция становится более открытой. «Еще несколько лет назад скандалы с пьяными или грубыми сотрудниками не вышли бы за пределы кабинетов», — отметил он.

Глава МВД также рассказал, что сейчас в органах проход оптимизациях, сокращено более 1000 сотрудников.

Шуневич также сообщил, что МВД каждую неделю выявляет тех, кто нарушает профессиональную дисциплину. «Мы каждую неделю, в основном по выходным, проводим рейды по проверке поведения сотрудников милиции. И практически каждый раз находим тех, кто ведет себя не корректно».

Напомним, сотрудники Кричевского РОВД коллективно обратились с письмом к министру внутренних дел, в котором заявили, что их права нарушаются. Милиционеры попросили провести проверку в отношении руководства РОВД «в связи с многочисленными злоупотреблениями».

Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что служебная проверка по ситуации в Кричевском РОВД завершена. По ее результатам были выявлены «нарушения дисциплины и ведомственных нормативных актов как со стороны руководителя райотдела, так и со стороны жалобщика». В результате обоих привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, назначена еще одна служебная проверка по факту распространения информации в СМИ «с нарушениями требований внутренних нормативно-правовых актов МВД».

В апреле «за грубое нарушение служебной дисциплины» из Кричевского РУВД уволили одного из подписантов под коллективным обращением к министру — майора Юрия Дюбанова. В начале мая — участкового инспектора Андрея Шашкова. Затем — подполковника Игоря Вусика.

 
 
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"Такие сотрудники не будут работать в органах внутренних дел. Они нарушили профессиональные принципы и корпоративную этику", - подчеркнул Шуневич.

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