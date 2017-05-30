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МВД проводит рейды по выявлению среди сотрудников нарушителей законности

31.05.2017 10:33 — Новости Общества | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренних дел проводит рейды по выявлению нарушителей дисциплины и законности среди сотрудников, заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы каждые выходные внезапно и планово проводим рейды по выявлению нарушителей дисциплины и законности среди сотрудников органов МВД силами управления собственной безопасности и кадровых подразделений. Практически каждые выходные в эти сети попадает несколько человек. В эти дни многие сотрудники находятся на отдыхе, соблазнов больше", - отметил Игорь Шуневич.

Он подчеркнул, что министерство и впредь будет предавать огласке ситуации, связанные действиями сотрудников МВД. "Мы поменяли свое отношение к гласности. Многие из фактов еще десятилетие назад могли быть неизвестны широкому кругу в силу того, что ведомство было очень закрытым, сор из избы не выносило. Мы считаем это неправильным. Поэтому каждый такой факт предается и будет предаваться огласке. Тенденция на гласность и выявление происшествий - это наша политика, это то, на чем основана составляющая воспитательной профилактической работы МВД", - сказал Игорь Шуневич.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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