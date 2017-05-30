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Очередные перерасчеты минимальных и социальных пенсий планируется провести 1 августа и 1 ноября

31.05.2017 10:27 — Новости Общества | БелТА  
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Очередные перерасчеты минимальных и социальных пенсий планируется провести 1 августа и 1 ноября
Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные перерасчеты минимальных и социальных пенсий планируется провести 1 августа и 1 ноября, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко сегодня на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главная задача текущего периода - не допустить снижения уровня реального благосостояния нашего населения. В связи с изменениями бюджетно-прожиточного минимума в текущем году произведено два перерасчета минимальных и социальных пенсий, - отметил Василий Жарко. - Очередные перерасчеты планируется провести 1 августа и 1 ноября".

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Теги: Минск
 
 
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