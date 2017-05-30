Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные перерасчеты минимальных и социальных пенсий планируется провести 1 августа и 1 ноября, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко сегодня на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главная задача текущего периода - не допустить снижения уровня реального благосостояния нашего населения. В связи с изменениями бюджетно-прожиточного минимума в текущем году произведено два перерасчета минимальных и социальных пенсий, - отметил Василий Жарко. - Очередные перерасчеты планируется провести 1 августа и 1 ноября".

/Будет дополнено/.-0-