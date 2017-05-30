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Следователи ищут других пострадавших от мужчины, напавшего на 9-летнюю девочку в Витебске
31.05.2017 10:27 — Новости Общества | Tut.by
Мужчине, который
Напомним, 25 мая около 17.00 часов девочка возвращалась с тренировки домой. В подъезд многоэтажки на улице Петруся Бровки вслед за ней вошел мужчина. Девочка не решилась ехать с незнакомым мужчиной в лифте и пошла пешком. На лестничной площадке между 2-м и 3-м этажами незнакомец догнал ее. Мужчина схватил девочку и закрыл ей рот, чтобы она не смогла вызвать помощь. Однако девочка вырвалась и убежала. Бабушка ребенка сразу же сообщила о случившемся в милицию.
В течение часа правоохранители задержали подозреваемого — 34-летнего жителя Городокского района. Он был судим за хищение, состоит на учете у нарколога и психиатра.
Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 166 УК (Покушение на изнасилование заведомо малолетней). Он под стражей.
Следователи общаются с потерпевшей девочкой в присутствии педагога-психолога, а также используя дружественную комнату в «Социально-педагогическом центре Витебска».
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В течение часа правоохранители задержали подозреваемого - 34-летнего жителя Городокского района.
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