Следователи ищут других пострадавших от мужчины, напавшего на 9-летнюю девочку в Витебске

Мужчине, который напал на 9-летнюю девочку в Витебске, предъявили обвинение в покушении на изнасилование заведомо малолетней, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

Напомним, 25 мая около 17.00 часов девочка возвращалась с тренировки домой. В подъезд многоэтажки на улице Петруся Бровки вслед за ней вошел мужчина. Девочка не решилась ехать с незнакомым мужчиной в лифте и пошла пешком. На лестничной площадке между 2-м и 3-м этажами незнакомец догнал ее. Мужчина схватил девочку и закрыл ей рот, чтобы она не смогла вызвать помощь. Однако девочка вырвалась и убежала. Бабушка ребенка сразу же сообщила о случившемся в милицию.

В течение часа правоохранители задержали подозреваемого — 34-летнего жителя Городокского района. Он был судим за хищение, состоит на учете у нарколога и психиатра.

Фото: Следственный комитет

Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 166 УК (Покушение на изнасилование заведомо малолетней). Он под стражей.

Следователи общаются с потерпевшей девочкой в присутствии педагога-психолога, а также используя дружественную комнату в «Социально-педагогическом центре Витебска».

Следователи обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо известно о противоправной деятельности обвиняемого, а также пострадавшим от его аналогичных действий, сообщить об этом в городской отдел Следственного комитета по адресу: проспект Московский, дом 51а, кабинет 408, или позвонить по телефонам: 8 0212 46-21-23, 8 0212 48-66-37.