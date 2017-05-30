Жарко: рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан в ближайшее время

Василий Жарко. Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан в ближайшее время, заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, выступая с докладом на совместном заседании двух палат Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшее время рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан", - отметил Василий Жарко.

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