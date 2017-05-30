ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жарко: рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан в ближайшее время

31.05.2017 10:39 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Жарко: рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан в ближайшее время
Василий Жарко. Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан в ближайшее время, заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, выступая с докладом на совместном заседании двух палат Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшее время рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан", - отметил Василий Жарко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"В ближайшее время рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан", - отметил Василий Жарко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Проект указа о назначении трудовых пенсий для отдельных категорий населения внесен на рассмотрение Президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика