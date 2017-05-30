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"Белавиа" начала выполнять рейсы в Нижний Новгород

31.05.2017 10:36 — Новости Общества | БелТА  
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"Белавиа" начала выполнять рейсы в Нижний Новгород
Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" начала выполнять рейсы в Нижний Новгород, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Во вторник, 30 мая, "Белавиа" выполнила первый рейс по маршруту Минск-Нижний Новгород-Минск.

Полеты будут осуществляться 4 раза в неделю с вылетом из Минска в 23.45 по вторникам, четверг, пятницам и воскресеньям и прибытием в Международный аэропорт Стригино на следующий день в 01.35 (время местное). Обратный рейс из Нижнего Новгорода планируется осуществлять с вылетом в 4.45 по понедельникам, средам, пятницам и субботам с прилетом в Национальный аэропорт Минск в 6.45. Время в полете составит около двух часов.

"Новое направление открывает массу возможностей для нижегородцев. Во-первых, можно познакомиться ближе с культурой и достопримечательностями одного из старейших городов Европы. Во-вторых, попробовать такую близкую нам белорусскую национальную кухню. Наконец, аэропорт Минска станет ближайшим к Нижнему Новгороду международным узловым портом для полетов в страны Европы, Азии и СНГ. Расписание из Стригино составлено так, чтобы наши пассажиры комфортно могли осуществить пересадку на интересующие их рейсы. Через два часа полета вам откроются десятки направлений по всему миру", - отметил исполнительный директор Международного аэропорта Стригино Денис Букин.

Стоимость билетов в одну сторону составит от 88 евро, включая таксы и сборы, и от 156 евро - туда-обратно. Билеты уже доступны в продаже. Подробнее с расписанием, тарифами и условиями перевозки пассажиры могут ознакомиться на сайте "Белавиа".

"Нижний Новгород - центр деловой активности и один из крупнейших городов России. Мы надеемся, что благодаря открытию нового рейса представители как бизнес-кругов, так научных и общественных сфер деятельности смогут наиболее активно развивать партнерские отношения. Мы в свою очередь будем делать все, чтобы расписание нашей маршрутной сети было удобным для путешествий в страны Европы, Закавказья и Центральной Азии транзитом через Минск по привлекательным тарифам", - подчеркнул генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Анатолий Гусаров.

Аэропорт Нижнего Новгорода Стригино станет 7 российским аэропортом в маршрутной сети авиакомпании "Белавиа". На данный момент белорусский перевозчик выполняет регулярные рейсы в следующие аэропорты России: Московский аэропорт Домодедово, аэропорт Московской области Жуковский, Международный аэропорт Пулково (Санкт-Петербург), Международный аэропорт Краснодар, Международный аэропорт Сочи, Международный аэропорт Храброво (Калининград). Кроме того, в соответствии с заключенным соглашением о совместной эксплуатации авиалинии с авиакомпанией "Сибирь" (оперирующий перевозчик) "Белавиа" в качестве маркетингового перевозчика выполняет полеты из Москвы в Екатеринбург, Самару, Новосибирск, Казань, Волгоград, Тюмень, Красноярск, Нижневартовск и обратно.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и осуществляет регулярные рейсы в 49 аэропортов 28 стран Европы и Азии.-0-

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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