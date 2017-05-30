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Проверка по делу Данкверта продлится еще месяц

31.05.2017 10:43 — Новости Общества | БДГ  
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Белорусские силовики не оставляют попыток привлечь к ответственности главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

Как заявил 31 мая министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, "доследственная проверка продолжается", передает БелТА.

По его словам, правовую оценку по завершении проверки даст Следственный комитет. "Думаю, еще месяц нам потребуется для окончательного прояснения всех событий и обстоятельств", - отметил глава МВД.

Напомним, что Россельхознадзор неоднократно обвинял Беларусь в реэкспорте санкционных товаров и поставке некачественной продукции. По состоянию на 23 мая ведомство присвоило 34 белорусским предприятиям ветеринарно-санитарный статус «усиленный лабораторный контроль»; 26 – «предупреждение», 36 – «специальные требования».

Минск все обвинения отрицает, а президент Александр Лукашенко даже поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси.

Однако, согласно ответу из Генпрокуратуры РФ, в запрете поставок белорусской продукции в РФ нет личной коммерческой заинтересованности Данкверта, который вместе с членами своей семьи является крупным производителем сельхозпродукции.

Фото ria.ru

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
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Белорусские силовики не оставляют попыток привлечь к ответственности главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

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