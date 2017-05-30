Проверка по делу Данкверта продлится еще месяц

Белорусские силовики не оставляют попыток привлечь к ответственности главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

Как заявил 31 мая министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, "доследственная проверка продолжается", передает БелТА .

По его словам, правовую оценку по завершении проверки даст Следственный комитет. "Думаю, еще месяц нам потребуется для окончательного прояснения всех событий и обстоятельств", - отметил глава МВД.

Напомним, что Россельхознадзор неоднократно обвинял Беларусь в реэкспорте санкционных товаров и поставке некачественной продукции . По состоянию на 23 мая ведомство присвоило 34 белорусским предприятиям ветеринарно-санитарный статус «усиленный лабораторный контроль»; 26 – «предупреждение», 36 – «специальные требования».

Минск все обвинения отрицает, а президент Александр Лукашенко даже поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси.

Однако, согласно ответу из Генпрокуратуры РФ, в запрете поставок белорусской продукции в РФ нет личной коммерческой заинтересованности Данкверта, который вместе с членами своей семьи является крупным производителем сельхозпродукции.

Фото ria.ru