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Проверка по делу Данкверта продлится еще месяц
31.05.2017 10:43 — Новости Общества | БДГ
Белорусские силовики не оставляют попыток привлечь к ответственности главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.
Как заявил 31 мая министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич, "доследственная проверка продолжается", передает
По его словам, правовую оценку по завершении проверки даст Следственный комитет. "Думаю, еще месяц нам потребуется для окончательного прояснения всех событий и обстоятельств", - отметил глава МВД.
Напомним, что Россельхознадзор
Минск все обвинения отрицает, а президент Александр Лукашенко даже поручил изучить возможность
Однако, согласно ответу из Генпрокуратуры РФ, в запрете поставок белорусской продукции в РФ
Фото ria.ru
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Белорусские силовики не оставляют попыток привлечь к ответственности главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.
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