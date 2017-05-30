Беларусь попала на интерактивную карту для фотографов

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Американский фотограф и путешественник Майк Вонг разработал карту, которая показывает фотографам лучшие места мира для снимков и предлагает посмотреть на работы предшественников, которые уже провели фотосессии в этих местах. Карта интерактивна, и на нее можно добавлять собственные фото. Беларусь среди фотогеничных мест представлена весьма активно.

"Я решил, что было бы интересно посмотреть, где фотографы делают свои лучшие снимки, так что решил создать небольшой сайт и именно это продемонстрировать", — пояснил идею Вонг.

Хоть в Европе точек для лучших снимков значительно больше, но и в Беларуси кроме Минска отличные места рекомендуют в Витебске, Полоцке, Дукоре, вокруг Нарочи, в Бресте, Барановичах и некоторых других городах. В Минске особенно фотогеничным нашли парк в Сухарево, ботанический сад и проспект Независимости у ГУМа.

На карту можно добавлять собственные снимки, чтобы убедить фотографов приехать в Беларусь и сделать собственные.

Подробности читайте на белорусской версии сайта>> .