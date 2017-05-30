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Беларусь попала на интерактивную карту для фотографов
31.05.2017 10:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая — Sputnik. Американский фотограф и путешественник Майк Вонг разработал карту, которая показывает фотографам лучшие места мира для снимков и предлагает посмотреть на работы предшественников, которые уже провели фотосессии в этих местах. Карта интерактивна, и на нее можно добавлять собственные фото. Беларусь среди фотогеничных мест представлена весьма активно.
© Sputnik/ Виктор Толочко
"Я решил, что было бы интересно посмотреть, где фотографы делают свои лучшие снимки, так что решил создать небольшой сайт и именно это продемонстрировать", — пояснил идею Вонг.
Хоть в Европе точек для лучших снимков значительно больше, но и в Беларуси кроме Минска отличные места рекомендуют в Витебске, Полоцке, Дукоре, вокруг Нарочи, в Бресте, Барановичах и некоторых других городах. В Минске особенно фотогеничным нашли парк в Сухарево, ботанический сад и проспект Независимости у ГУМа.
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Не только Минск, но и другие города Беларуси попали на карту, которая показывает фотографам со всего мира, где могут получиться лучшие снимки.
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