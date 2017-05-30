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Жарко пообещал "оптимальный вариант" начала занятый в школах

31.05.2017 10:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая Sputnik. Вице-премьер правительства Беларуси Василий Жарко заявил, что в ближайшее время будут принято решение по вопросу о начале занятий в школах.

Жарко пообещал "оптимальный вариант" начала занятый в школах
© Sputnik / Виктор Толочко
Карпенко об уроках с 9 утра: учителя и школы готовы

Ранее министр образования Игорь Карпенко, доложил президенту Александру Лукашенко, инициировавшему перенос начала уроков на девять утра, что более 80% учреждений образования будут начинать занятия с 09:00.

"Тема непростая. Я как врач считаю, что оптимальное начало занятий в 9:00",- завил Жарко в среду в Овальном зале, где проходит совместное заседание Совета республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси на котором правительство отвечает на вопросы парламентариев.

По его словам, в настоящее время эта тема прорабатывая, обсуждаются вопросы подвоза пищи, детей в школы, а также нюансы, касающиеся второй смены в учреждениях образования.

"В ближайшее время оптимальный вариант по данному вопросу будет выработан",- сказал Жарко, выступая перед парламентариями.

Он также сообщил, что к 1 сентября в школы поступят новые учебные программы. По словам вице-премьера, идет создание новых учебников, к этому процессу привлечены лучшие педагоги.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 31 мая Sputnik. Вице-премьер правительства Беларуси Василий Жарко заявил, что в ближайшее время будут принято решение по вопросу о начале занятий в школах. ...

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