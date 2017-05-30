МИНСК, 31 мая Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси не будет проводить проверку в связи с высказываниями в социальных сетях начальника УИОС МВД Константина Шалькевича во время общения с блогером Антоном Мотолько, заявил журналистам в среду в кулуарах парламента глава МВД Игорь Шуневич.



© Фото: ГП "Минский Метрополитен" ГУВД прокомментировало инцидент с задержанием парня в минском метро

"Проверку проводить не будем, никакого хамства не было",- заявил журналистам Шуневич.

Конфликт разразился во время обсуждения в соцсетях задержания молодого человека в метро на станции "Октябрьская". На видеозаписи четыре сотрудника охраны и два милиционера пытаются справиться с парнем, который оказывает сопротивление.

По словам министра внутренних дел, поговорили "два джентльмена" обычным для таких случаев языком. Министр отметил, что не видит каких-либо нарушений со стороны Шалькевича.

Отвечая на вопрос о том, почему в соцсетях в последнее время нередко обсуждаются различные инциденты с участием сотрудников милиции, министр отметил, что 90% из того, что по этому поводу говорится в соцсетях "треп дилетантов, ироничный стеб, а фактов нет. Факты есть в прокуратуре, у следствия, в милиции".