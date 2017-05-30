ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шуневич прокомментировал "холивар" Шалькевича и Мотолько

31.05.2017 10:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 мая Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси не будет проводить проверку в связи с высказываниями в социальных сетях начальника УИОС МВД Константина Шалькевича во время общения с блогером Антоном Мотолько, заявил журналистам в среду в кулуарах парламента глава МВД Игорь Шуневич.

Шуневич прокомментировал "холивар" Шалькевича и Мотолько
© Фото: ГП "Минский Метрополитен"
ГУВД прокомментировало инцидент с задержанием парня в минском метро

"Проверку проводить не будем, никакого хамства не было",- заявил журналистам Шуневич.

Конфликт разразился во время обсуждения в соцсетях задержания молодого человека в метро на станции "Октябрьская". На видеозаписи четыре сотрудника охраны и два милиционера  пытаются справиться с парнем, который оказывает сопротивление.

По словам министра внутренних дел, поговорили "два джентльмена" обычным для таких случаев языком. Министр отметил, что не видит каких-либо нарушений со стороны Шалькевича.

Отвечая на вопрос о том, почему в соцсетях в последнее время нередко обсуждаются различные инциденты с участием сотрудников милиции, министр отметил, что 90% из того, что по этому поводу говорится в соцсетях "треп дилетантов, ироничный стеб, а фактов нет. Факты есть в прокуратуре, у следствия, в милиции".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр отметил, что не видит каких-либо нарушений со стороны Шалькевича в сетевой дискуссии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Жарко: рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан в ближайшее время
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика