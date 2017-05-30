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Шуневич прокомментировал "холивар" Шалькевича и Мотолько
31.05.2017 10:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси не будет проводить проверку в связи с высказываниями в социальных сетях начальника УИОС МВД Константина Шалькевича во время общения с блогером Антоном Мотолько, заявил журналистам в среду в кулуарах парламента глава МВД Игорь Шуневич.
© Фото: ГП "Минский Метрополитен"
"Проверку проводить не будем, никакого хамства не было",- заявил журналистам Шуневич.
Конфликт разразился во время
По словам министра внутренних дел, поговорили "два джентльмена" обычным для таких случаев языком. Министр отметил, что не видит каких-либо нарушений со стороны Шалькевича.
Отвечая на вопрос о том, почему в соцсетях в последнее время нередко обсуждаются различные инциденты с участием сотрудников милиции, министр отметил, что 90% из того, что по этому поводу говорится в соцсетях "треп дилетантов, ироничный стеб, а фактов нет. Факты есть в прокуратуре, у следствия, в милиции".
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Министр отметил, что не видит каких-либо нарушений со стороны Шалькевича в сетевой дискуссии.
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