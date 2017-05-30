Жарко: подходы к формированию заказа на подготовку специалистов планируется изменить

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подходы к формированию заказа на подготовку специалистов планируется изменить в Беларуси. Об этом сообщил сегодня заместитель премьер-министра Василий Жарко, выступая с докладом на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Что касается вопросов профессионального образования, Василий Жарко обратил внимание, что планируется изменить подходы к прогнозированию потребностей и формированию заказа на подготовку кадров. "В настоящее время Минобразования является координатором работы по формированию государственного заказа на подготовку кадров и одновременно - исполнителем этого заказа. Вследствие этого система прогнозирования и формирования контрольных цифр приема главным образом ориентирована на потребности учреждений образования, а не экономики", - заметил вице-премьер.

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