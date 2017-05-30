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Шуневич об оптимизации в МВД: сокращено более 1 тыс. должностей

31.05.2017 10:47 — Новости Общества | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве внутренних дел Беларуси сокращено более 1 тыс. должностей, заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы не увольняем сотрудников в связи с оптимизацией, мы сокращаем должности, которые становятся вакантными. Так будет и в дальнейшем. В настоящее время сокращено более 1 тыс. должностей", - отметил Игорь Шуневич.

По его словам, на 99% - это должности, которые были вакантными. "Мы не замещали их умышленно, пробуя свои силы, сможем ли мы работать без этих должностей. Нам это оказалось по силам", - пояснил министр.

Как сообщалось ранее, итогом оптимизации должно стать освобождение органов внутренних дел от несвойственных им функций, выравнивание нагрузки между подразделениями и снижение затрат на их содержание. Ведомственные преобразования носят эволюционный характер-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы не увольняем сотрудников в связи с оптимизацией, мы сокращаем должности, которые становятся вакантными. Так будет и в дальнейшем. В настоящее время сокращено...

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