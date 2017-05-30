Министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил, что Департамент исполнения наказаний займется пошивкой формы для детей.



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— Я поручил проработать этот вопрос и я думаю, что у них получится пошить форму не хуже, а может даже и лучше для детей, и по качеству и по стоимости, — сказал Шуневич.

Напомним, вчера Александр Лукашенко на олимпийском собрании рассказал , как можно решить проблему с детским хоккейным инвентарем.

— Как будто самая большая проблема! Хотя и не это проблема. Когда начали по этому хоккею обсуждать, поднимается министр внутренних дел и говорит: «Александр Григорьевич, а что за проблема? Скажите, дайте мне задание. Мы в исправительных учреждениях… Для детей. — Ну, хоккеисты у нас крутые, там „найки“ купим и коньки, и штаны. — А все остальное мы сошьем. И штаны, и даже коньки сделаем».

И он прав. Что, для детишек там форму не сошьют? Притом для любого вида спорта. И деньги останутся у нас, и копейки это будет стоить. Надо купить какой-то станок, в какое-то учреждение? Ну давайте купим его! Но этим никто не занимался, — сказал Александр Лукашенко.