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"У них получится не хуже, а может даже и лучше". Шить форму юным хоккеистам будут заключенные
31.05.2017 10:49 — Новости Общества | Tut.by
Министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил, что
— Я поручил проработать этот вопрос и я думаю, что у них получится пошить форму не хуже, а может даже и лучше для детей, и по качеству и по стоимости, — сказал Шуневич.
Напомним, вчера
— Как будто самая большая проблема! Хотя и не это проблема. Когда начали по этому хоккею обсуждать, поднимается министр внутренних дел и говорит: «Александр Григорьевич, а что за проблема? Скажите, дайте мне задание. Мы в исправительных учреждениях… Для детей. — Ну, хоккеисты у нас крутые, там „найки“ купим и коньки, и штаны. — А все остальное мы сошьем. И штаны, и даже коньки сделаем».
И он прав. Что, для детишек там форму не сошьют? Притом для любого вида спорта. И деньги останутся у нас, и копейки это будет стоить. Надо купить какой-то станок, в какое-то учреждение? Ну давайте купим его! Но этим никто не занимался, — сказал Александр Лукашенко.
Ранее вице-премьер Беларуси Василий Жарко
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Заключенные все сделают!
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