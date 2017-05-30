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Носили песок руками. В деревне в Оршанском районе трое школьников предотвратили пожар

31.05.2017 10:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Трое школьников предотвратили пожар в деревне Клюковка Оршанского района, сообщает МЧС.


Днем 25 мая трое друзей — четвероклассник, восьмиклассник и девятиклассник — вернулись домой из школы и отправились на улицу. Вдруг мальчишки почувствовали, что в воздухе запахло дымом. Ребята увидели, что он поднимается из-за дома на краю деревни, возле кладбища. Один из школьников побежал домой и рассказал о происшествии матери, а затем мальчишки побежали к месту, откуда шел дым.

Оказалось, что горит сухая трава, при этом огонь подбирался к надворным постройкам. Хозяев дома не было: они приезжали в деревню только по выходным.

Увидев, что рядом с сараем есть куча песка, ребята руками, а потом с помощью кусков рубероида стали засыпать горящую траву. На помощь вскоре пришли мама и тетя одного из мальчиков, они принесли с собой ведра и лопаты. Все вместе быстро ликвидировали загорание.


МЧС называет мальчишек героями. На фото: Алексей Шакун, Иван Дроздов, Сергей Савочкин
 
 
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Хозяев дома не было: они приезжали в деревню только по выходным.

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