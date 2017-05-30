Говорить об отмене обязательного распределения молодых специалистов преждевременно - Жарко

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Говорить об отмене обязательного распределения молодых специалистов преждевременно, заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"В условиях непростой ситуации на рынке труда предоставление первого рабочего места мы рассматриваем как меру социальной защиты выпускника. Поэтому говорить об отмене обязательного распределения (а такой вопрос уже поступал от депутатов), преждевременно", - считает Василий Жарко.

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