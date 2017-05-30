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По прекращению подготовки невостребованных в экономике специалистов будут приняты меры - Жарко
31.05.2017 11:03 — Новости Общества | БелТА
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования примет меры по прекращению подготовки невостребованных в экономике специалистов, заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.
"Министерство образования в течение 2017 года проведет детальный анализ работы вузов, по результатам которых будут приняты меры по прекращению подготовки невостребованных в экономике специалистов", - отметил вице-премьер.
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