По прекращению подготовки невостребованных в экономике специалистов будут приняты меры - Жарко

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования примет меры по прекращению подготовки невостребованных в экономике специалистов, заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министерство образования в течение 2017 года проведет детальный анализ работы вузов, по результатам которых будут приняты меры по прекращению подготовки невостребованных в экономике специалистов", - отметил вице-премьер.

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