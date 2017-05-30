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"Белавиа" меняет условия оплаты при покупке билетов через сайт авиакомпании
31.05.2017 11:02 — Новости Общества | БелТА
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменены условия оплаты билетов на сайте "Белавиа". Такая информация размещена на сайте авиакомпании, сообщает БЕЛТА.
"В соответствии с решением Национального банка продажа авиаперевозок на сайте авиакомпании с 1 июня для посетителей сайта с территории Беларуси, а также владельцев карточек, эмитированных банками Беларуси, осуществляется только в белорусских рублях", - сообщается на сайте.-0-
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"В соответствии с решением Национального банка продажа авиаперевозок на сайте авиакомпании с 1 июня для посетителей сайта с территории Беларуси, а также...
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