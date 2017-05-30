31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменены условия оплаты билетов на сайте "Белавиа". Такая информация размещена на сайте авиакомпании, сообщает БЕЛТА.

"В соответствии с решением Национального банка продажа авиаперевозок на сайте авиакомпании с 1 июня для посетителей сайта с территории Беларуси, а также владельцев карточек, эмитированных банками Беларуси, осуществляется только в белорусских рублях", - сообщается на сайте.-0-