Жарко: рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан в ближайшее время

Василий Жарко. Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан в ближайшее время. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко сегодня на совместном заседании двух палат Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшее время рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан", - сказал Василий Жарко.

При этом вице-премьер отметил, что как врач по образованию он считает оптимальным для здоровья детей начинать занятия в 9 утра. "Сегодня мы прорабатываем этот вопрос. Необходимо учесть все аспекты: организацию подвоза и питания детей, занятия в кружках и секциях, обучение во вторую смену и другие", - добавил он.

Также Василий Жарко рассказал об оптимизации учреждений образования: "Решение по закрытию школ будет приниматься только после тщательного изучения ситуации в каждом конкретном случае. При этом будет учитываться мнение населения. Такое поручение Министерству образования дано".-0-