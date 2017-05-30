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Жарко: рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан в ближайшее время
31.05.2017 10:39 — Новости Общества | БелТА
Василий Жарко. Фото из архива
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан в ближайшее время. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко сегодня на совместном заседании двух палат Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.
"В ближайшее время рациональный механизм изменения режима работы школ будет выработан", - сказал Василий Жарко.
При этом вице-премьер отметил, что как врач по образованию он считает оптимальным для здоровья детей начинать занятия в 9 утра. "Сегодня мы прорабатываем этот вопрос. Необходимо учесть все аспекты: организацию подвоза и питания детей, занятия в кружках и секциях, обучение во вторую смену и другие", - добавил он.
Также Василий Жарко рассказал об оптимизации учреждений образования: "Решение по закрытию школ будет приниматься только после тщательного изучения ситуации в каждом конкретном случае. При этом будет учитываться мнение населения. Такое поручение Министерству образования дано".-0-
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При этом вице-премьер отметил, что как врач по образованию он считает оптимальным для здоровья детей начинать занятия в 9 утра.
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