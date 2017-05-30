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Минздрав: белорусы курят меньше, чем европейцы

31.05.2017 11:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. Показатель количества курящих в Беларуси ниже, чем в европейском регионе, сообщила завотделом общественного здоровья ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Ольга Бартман.

Минздрав: белорусы курят меньше, чем европейцы
Sputnik / Артем Бордовский, Елена Васильева
Электронные сигареты приравняют к табаку – что думают белорусы?

Всемирный день без табака отмечают 31 мая: в этот день медики и активисты вновь напоминают всем об опасности курения — как для вашего здоровья, так и для здоровья окружающих вас людей. В Беларуси продолжается активная борьба с курением, а в Минздраве подчеркивают: это приносит свои плоды.

"Проводимая работа дает положительные результаты: по данным социсследований наблюдается снижение числа курящих до 27,9% (с 30,6% в 2010 году), что ниже показателя распространенности табакокурения в европейском регионе", — сообщила Бартман.

Впрочем, до сих пор число курящих в Беларуси достаточно высоко — курят 43% мужчин и 15,6% женщин.

Сейчас на общественном обсуждении находится проект "антитабачного" декрета президента Беларуси Александра Лукашенко: в документе предлагают расширить количество мест, где запрещено курить, а также приравнять электронные сигареты к аналоговым и ввести запрет на их продажу несовершеннолетним.

Сами же белорусы в ходе обсуждения декрета предлагают даже запретить курить людям на собственных балконах и в квартирах >>

 
Теги: Минск
 
 
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Во Всемирный день без табака профильное ведомство заявило, что работа с населением по профилактике табакокурения дает свои результаты.

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