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Проблема шаговой доступности детских садов будет решена к 2020 году - Жарко
31.05.2017 11:18 — Новости Общества | БелТА
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблема шаговой доступности детских садов в Беларуси будет решена к 2020 году, заявил сегодня заместитель премьер-министра Василий Жарко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Есть проблема шаговой доступности учреждений дошкольного образования. Правительством утвержден план мероприятий, там указано, где и сколько будет построено детских садов. К 2020 году данная проблема будет закрыта", - отметил Василий Жарко.
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"Есть проблема шаговой доступности учреждений дошкольного образования. Правительством утвержден план мероприятий, там указано, где и сколько будет построено...
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