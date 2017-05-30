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Проблема шаговой доступности детских садов будет решена к 2020 году - Жарко

31.05.2017 11:18 — Новости Общества | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблема шаговой доступности детских садов в Беларуси будет решена к 2020 году, заявил сегодня заместитель премьер-министра Василий Жарко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть проблема шаговой доступности учреждений дошкольного образования. Правительством утвержден план мероприятий, там указано, где и сколько будет построено детских садов. К 2020 году данная проблема будет закрыта", - отметил Василий Жарко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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