Вице-премьер: Мы вернемся к вопросу ужесточения доступа к алкоголю

Правительство еще раз вернется к вопросу ужесточения доступа к алкоголю. Об этом сообщил вице-премьер Василий Жарко 31 мая, выступая в парламенте.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Недавно ВОЗ в очередной раз опубликовала данные о количестве потребляемого алкоголя в мире. Беларусь в списке лидеров. Я не берусь обсуждать методики, по которым ВОЗ считает. Суть в том, что проблема пьянства очень остра в нашем обществе. Для этого достаточно зайти в магазин и посмотреть, что в каждой второй корзине лежит либо пиво, либо водка, — обратилась к вице-премьеру депутат Ольга Политико.

Она обратила внимание на данные Минздрава, что по результатам 2016 года потребление алкоголя в Беларуси снизилось до 8,8 литра на душу населения.

— Но у нас принята госпрограмма, там установлен целевой показатель — снизить потребление к 2020 году до 9,2 литра. То есть мы все уже перевыполнили. Но все же, не считаете вы, что надо оперативно включить в госпрограмму более действенные меры?

Ольга Политико предложила снизить доступность алкоголя, повысив акцизы, ограничив время и места реализации спиртного. Также она предложила обратить внимание на доступ к наркологической помощи.

— Направление в ЛТП сравнимо с поступлением в престижный вуз. Сама процедура очень зарегламентирована, — сказала депутат.

Василий Жарко подтвердил, что потребление алкоголя в Беларуси снизилось, как и количество алкогольных отравлений и психозов.

— У нас было 14 литров на душу населения, когда мы были лидерами. Я, будучи министром, писал гендиректору ВОЗ, что нас неправильно сравнивают с другими странами, где льется рекой вино, а они ниже нас. У нас этого вина нет, самогоноварение мы прижали. Но проблема есть. МВД и Минздрав выступали с инициативами о более жестком регулировании алкоголя. Давайте мы еще раз к этому вернемся с участием депутатов и заинтересованных министерств.