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Вице-премьер Жарко рассказал, когда и кому повысят пенсии

31.05.2017 11:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. В Беларуси может быть принято решение о назначении трудовых пенсий отдельным категориям населения, соответствующий проект указа президента внесен на рассмотрение главы государства, заявил вице-премьер Беларуси Василий Жарко.

Вице-премьер Жарко рассказал, когда и кому повысят пенсии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Он подчеркнул, что в предыдущие годы удалось довести соотношение среднего размера пенсии по возрасту к средней зарплате до уровня 40%. Такое же соотношение государство обещает выдержать и в нынешних условиях, сказал Жарко в среду в Овальном зале белорусского парламента.

"Учитывая остроту вопроса назначения трудовых пенсий для отдельных категорий населения (а речь идет о бывших военнослужащих, не имеющих выслуги для получения военной пенсии, а также лиц, продолжительное время осуществлявших уход за нетрудоспособными членами семьи), правительством внесен на рассмотрение главы государства соответствующий проект указа, который позволит урегулировать данный вопрос", — рассказал вице-премьер.

По его словам, правительство, с учетом финансовых возможностей, рассмотрит вопрос о повышении в 2017 году трудовых пенсий.

Вице-премьер также рассказал, что 1 августа и 1 ноября, как ожидается, будет произведен очередной перерасчет минимальных и социальных пенсий.

"Главная задача текущего периода — не допустить снижения уровня реального благосостояния нашего населения. В связи с изменениями бюджетно-прожиточного минимума в текущем году произведено два перерасчета минимальных и социальных пенсий. Очередные перерасчеты планируется провести 1 августа и 1 ноября", — сказал вице-премьер.

По данным министерства труда и социальной защиты населения, в Беларуси насчитывается около 2,6 миллионов пенсионеров.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Некоторым категориям населения могут назначить трудовые пенсии. Очередные перерасчеты пенсий будут сделаны 1 августа и 1 ноября.

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