Вице-премьер Жарко рассказал, когда и кому повысят пенсии

МИНСК, 31 мая — Sputnik. В Беларуси может быть принято решение о назначении трудовых пенсий отдельным категориям населения, соответствующий проект указа президента внесен на рассмотрение главы государства, заявил вице-премьер Беларуси Василий Жарко.



© Sputnik / Виктор Толочко Пенсии и пособия на детей выросли с 1 мая

Он подчеркнул, что в предыдущие годы удалось довести соотношение среднего размера пенсии по возрасту к средней зарплате до уровня 40%. Такое же соотношение государство обещает выдержать и в нынешних условиях, сказал Жарко в среду в Овальном зале белорусского парламента.

"Учитывая остроту вопроса назначения трудовых пенсий для отдельных категорий населения (а речь идет о бывших военнослужащих, не имеющих выслуги для получения военной пенсии, а также лиц, продолжительное время осуществлявших уход за нетрудоспособными членами семьи), правительством внесен на рассмотрение главы государства соответствующий проект указа, который позволит урегулировать данный вопрос", — рассказал вице-премьер.

По его словам, правительство, с учетом финансовых возможностей, рассмотрит вопрос о повышении в 2017 году трудовых пенсий.

Вице-премьер также рассказал, что 1 августа и 1 ноября, как ожидается, будет произведен очередной перерасчет минимальных и социальных пенсий.

"Главная задача текущего периода — не допустить снижения уровня реального благосостояния нашего населения. В связи с изменениями бюджетно-прожиточного минимума в текущем году произведено два перерасчета минимальных и социальных пенсий. Очередные перерасчеты планируется провести 1 августа и 1 ноября", — сказал вице-премьер.

По данным министерства труда и социальной защиты населения, в Беларуси насчитывается около 2,6 миллионов пенсионеров.