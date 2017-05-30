Гродненцы могут высказать свое мнение о застройке пустых участков в Южном и на Девятовке

Общественное обсуждение по корректировке архитектурных проектов в этих двух микрорайонах решили провести в Гродно. Ранее здесь предполагалось возведение социальных объектов. Но в горисполком стали поступать обращения предприятий и организаций города о желании их работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, участвовать в строительстве жилья без льготных кредитов. Жилье возможно построить в микрорайонах с развитыми инженерными сетями. Для этого предлагается использовать пустующие участки в микрорайонах города, сообщает «Гродненская правда».



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Так, например, проектом застройки микрорайона Южный-4 было предусмотрено строительство поликлиники. Как рассказали в горисполкоме, на сегодняшний день нет необходимости в ее строительстве, поскольку в жилом районе Вишневец неподалеку завершается строительство поликлиники. Помимо этого, в перспективе есть планы по строительству аналогичного медучреждения в микрорайоне Южный-3 на 650 посещений. Земельный же участок, прилегающий к улице Огинского, в микрорайоне Южный-4 (Ольшанка) можно было бы использовать под многоквартирную жилую застройку.

Горожанам предлагают также высказать свое мнение относительно участка в микрорайоне Девятовка-4, где ранее предполагалось строительство школы. Поскольку на Девятовке действуют 4 школы и в перспективе предусмотрено строительство новой школы в микрорайоне Девятовка-7, пустующий земельный участок предлагается использовать под возведение многоквартирного жилья.

Высказать свое мнение гродненцы могут с 12 июня по 6 июля текущего года — именно столько будет длиться общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции проектов.

Познакомиться с экспозициями проектов все желающие могут в управлении архитектуры и градостроительства горисполкома по адресу: пл. Антония Тизенгауза, 3. Они будут доступны с 8.00 до 17.00 (13.00−14.00 — перерыв на обед) в рабочие дни в вестибюле здания.

Свои замечания и предложения можно отправлять в период общественного обсуждения по адресам: Гродненский горисполком, пл. Ленина, 2/1, 230 023, г. Гродно или в управление архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома, пл. Антония Тизенгауза, 3, 230 023, г. Гродно или по электронной почте gorisp@gorod.grodno.by, а также используя сервис «Электронные обращения» на официальном сайте Гродненского горисполкома.

Итоги общественного обсуждения подведут на областном архитектурно-градостроительном совете. Информацию об их результатах опубликуют на официальном сайте горисполкома.