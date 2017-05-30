Вице-премьер поддержал идею, что общественный туалет на ж/д вокзале Минска должен быть бесплатным

Общественный туалет на железнодорожном вокзале Минска станет бесплатным. Идею о том, что такая услуга не должна стоить денег, поддержал вице-премьер Василий Жарко, выступая в парламенте 31 мая.

Вопрос о возможности пользоваться общественным туалетом на ж/д вокзале Минска бесплатно затронул депутат Андрей Рыбак.

— Вопрос, наверно, не такой глобальный, но мы сегодня затронули тему туристической привлекательности. Из таких мелочей складывается имидж страны. Тем более, для справки, в России и Украине этот вопрос решен.

Рыбак сообщил, что писал обращения по этому поводу, но получал формальные ответы — «услуга требует средств, поэтому ваше предложение нецелесообразно».

— Решение этого вопроса могло бы повысить туристическую привлекательность нашей страны.

— Я тоже читал ответы из министерств. Скажу так, что я вас поддерживаю. Недорогой этот вопрос. Мы его еще раз рассмотрим. Вы правильно сказали, что не каждый знает, где, куда бежать, где деньги платить. Такая услуга должна быть бесплатна.