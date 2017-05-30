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Дождливая погода ожидается в Беларуси 1 июня
31.05.2017 11:43 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая погода ожидается в Беларуси 1 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. Ночью по северу, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет западный, северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем - 14-20 градусов выше нуля.-0-
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Будет облачно с прояснениями. Ночью по северу, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах...
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