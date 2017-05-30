Проблема шаговой доступности детских садов будет решена к 2020 году - Жарко

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблема шаговой доступности детских садов в Беларуси будет решена к 2020 году, заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко сегодня на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть проблема шаговой доступности учреждений дошкольного образования. Правительством утвержден план мероприятий, там указано, где и сколько будет построено детских садов. К 2020 году эта проблема будет закрыта", - сказал Василий Жарко.

По его данным, в прошлом году в Беларуси построено 12 учреждений дошкольного образования на 2 тыс. 670 мест, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 14 детсадов на 2 тыс. 600 мест.

"Мы последовательно решаем проблему совершенствования дошкольного образования, - подчеркнул Василий Жарко. - Беларусь является лидером среди стран постсоветского пространства по охвату детей от 1 до 6 лет дошкольным образованием. 100% детей пятилетнего возраста охвачены подготовкой к школе".-0-