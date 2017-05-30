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"Белавиа" выполнила первый рейс в Нижний Новгород

31.05.2017 12:08 — Новости Общества | Tut.by  
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«Белавиа» выполнила первый рейс в Нижний Новгород. Самолеты из Минска будут летать в этот город четыре раза в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании.


Фото предоставлено авиакомпанией «Белавиа».

«Белавиа» выполнила первый рейс в Нижний Новгород во вторник, 30 мая. Летать в этот российский город авиакомпания будет четыре раза в неделю. Вылет из Минска в 23.45 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, прибытие в Международный аэропорт «Стригино» 01.35 по местному времени. Вылет из Нижнего Новгорода планируют на 4:45 по понедельникам, средам, пятницам и субботам, прилет в Национальный аэропорт «Минск» в 6:45. Время в полете — около двух часов.

— Аэропорт Минска станет ближайшим к Нижнему Новгороду международным узловым портом для полетов в страны Европы, Азии и СНГ. Расписание из «Стригино» составлено так, чтобы наши пассажиры комфортно могли осуществить пересадку на интересующие их рейсы. Через два часа полета вам откроются десятки направлений по всему миру, — рассказал исполнительный директор Международного аэропорта «Стригино» Денис Букин.

Стоимость билетов в одну сторону — от 88 евро, включая таксы и сборы, от 156 евро — туда-обратно.

Аэропорт Нижнего Новгорода станет седьмым российским аэропортом в маршрутной сети «Белавиа».

 
Теги: Минск
 
 
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Полеты из Минска в Нижний Новгород - четыре раза в неделю.

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