Спецслужбы СНГ протестировали технику по перехвату трафика террористов в соцсетях

31 мая, Душанбе /БЕЛТА - ТАСС/. Спецслужбы стран СНГ во время учений "Душанбе-Антитеррор-2017" протестировали оборудование по перехвату трафика террористов в социальных сетях. Об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков на открывшемся в Душанбе сборе руководящего состава антитеррористических подразделений государств СНГ "Душанбе-Антитеррор-2017".

На первом этапе учений, начавшемся 23 мая, спецслужбы шести стран - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана - отработали вопросы взаимодействия спецслужб по выявлению и пресечению вербовочной деятельности международных террористических организаций как через эмиссаров, направляемых в государства Центрально-Азиатского региона, так и в соцсетях. Особое внимание акцентировалось на пресечении вербовок среди граждан, работающих на объектах критически важной инфраструктуры, на стратегически важных объектах, которые могут стать объектом террористических устремлений.

"Совместно с партнерами нами протестировано оборудование по перехвату IP-трафика и трафика социальных сетей на предмет выявления вербовочных ресурсов. При отработке согласованных действий по выявлению и документированию действий вербовщиков использованы системы биометрической идентификации личности, банки данных коллективного пользования, созданные в СНГ. Есть основания полагать, что предложенный алгоритм действий сработает и в реальной ситуации", - подчеркнул глава АТЦ.

По словам Андрея Новикова, террористы уделяют особое внимание работе в социальных сетях, распространяя пропагандистские материалы, подбирая и изучая новых сторонников, а также собирая средства для финансирования боевиков группировки "Исламское государство". "По имеющимся оценкам, с 2014 по 2017 год количество публикаций с экстремистским содержанием в интернете возросло более чем в шесть раз", - подчеркнул он.-0-