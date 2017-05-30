Бобруйская крепость является не только одной из достопримечательностей города на Березине, но и местом паломничества туристов. Любят здесь гулять и бобруйчане, стараниями которых заброшенные редюиты памятника архитектуры превратились в самую настоящую свалку. Несколько раз в году на территории крепости проводятся городские субботники, однако мусор появляется с завидной регулярностью. Объявить ему войну, а заодно призвать любителей архитектурных достопримечательностей к чистоте решили местные энтузиасты. По выходным они пытаются очистить старые полуразрушенные здания от битого стекла, пластика, упаковок от еды и самых разнообразных предметов.





Больше месяца назад тренер по фитнесу Ирина Хамренко-Ушакова вместе с подругами решила начать уборку в крепости и попутно разместила сообщения в соцсетях, приглашая горожан поддержать эту инициативу. Через неделю к девушками присоединились первые волонтеры, а в последнее воскресенье мая группа энтузиастов уже насчитывала 12 человек.

— Одноразовыми перчатками на первых порах нас снабдили неравнодушные люди из Мачулищей, одноразовые пакеты я приобретаю сама, — говорит Ирина. — Да я готова их закупать сколько угодно, лишь бы бобруйчане приходили и помогали!

Девушка признается, что с детства любила гулять в крепости, а позже стала приводить сюда друзей, приезжающих в гости из других городов.





— Было стыдно, что внутри столько мусора. Вроде и достопримечательность, но все такое запущенное, захламленное!

«У нас субботник. Только воскресник»

Очередной сбор группы волонтеров намечен возле ледового дворца, но те, кто приходит на уборку крепости не в первый раз, идут прямиком к редюиту правого входящего плацдарма третьего полигона, который одной стороной развернут к улице Карбышева.

Добровольные уборщики крепости уже успели очистить от мусора второй этаж здания, и с гордостью демонстрируют результаты своей работы. Каменный пол покрыт слоем песка и пыли, но мусора уже не видно. А битый кирпич аккуратно сложен по углам — до лучших времен. Кто-то из волонтеров поднимает упаковку от чипсов и искренне возмущается: еще неделю назад на втором этаже редюита не было ни одной бумажки.

— Вот как людям не стыдно?





Группа аккуратно спускается не первый этаж по разбитой каменной лестнице и обозревает фронт предстоящих работ. О том, чтобы управиться с уборкой за несколько часов воскресного дня, не может быть и речи — завалы из битого кирпича вперемешку с мусором достигают в некоторых местах высоты в несколько метров.

— Вот отремонтируем машину и тогда сможем вывезти доски, — говорит Ирина. — А с кирпичом я даже не знаю, что делать. Ведь он же — часть крепости.

Ее муж Иван согласно кивает, натягивает резиновые перчатки и исчезает под стрельчатыми сводами редюита.

Светлана Хартанович впервые привела на уборку крепости своего пятилетнего сына Владислава, которого в этот раз не с кем было оставить дома. По образованию молодая женщина — историк, поэтому удивляется, как можно было довести крепость до такого состояния. Ее сын тем временем со всеми знакомится и пытается выяснить, что нужно делать.





— У нас субботник. Только воскресник, — отшучивается кто-то и поясняет, что предстоит глобальная уборка первого этажа. Влад тоже желает присоединиться, получает свою пару перчаток и начинает изучать содержимое кучи с битым кирпичом. Все свои находки — металлическую табличку советских времен со стертой надписью, палки, обертки от шоколада — он добросовестно передает взрослым.

28-летняя Яна по образованию — дефектолог, ее спутник, 31-летний Александр, имеет отношение к торговле. На уборку крепости они пришли после того, как увидели объявление в соцсетях. Молодые люди хотят, чтобы здесь было чисто, хотя понимают, что их волонтерская миссия займет не один выходной. По объявлению в интернете на уборку уже второй раз подряд приходят 14-летние Женя и Илья. Говорят, что им это интересно, и с энтузиазмом наполняют пакеты всевозможным мусором. Не проходит и часа, как в углу вырастает гора туго набитых мешков.

«Потомки точно подумают, что здесь был пивбар»

Яна с Александром принимаются разбирать один из завалов, откуда выуживают самые неожиданные вещи. Сперва из-под кирпичей появляется пакет со слежавшимся мусором — похоже, бобруйчане раньше уже пытались навести в редюите порядок. Потом открывается очередной исторический «пласт», состоящий из всевозможной тары. Докопаться до некоторых бутылок очень сложно, и Александр решает их не трогать.

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— Потомкам останутся, — шутит молодой человек. Вот реально, начнут потом эту кучу раскапывать — потомки точно подумают, что здесь был пивбар. Причем, весьма популярный.

Из-под следующего завала на свет извлекается видавший виды плед. Ирина смеется и говорит, что в прошлый раз волонтеры нашли груду различной одежды.

— Можно было бы смело сэконд открыть.





Обувь, старая военная аптечка, бутылки из толстого стекла, упаковка странного материала, похожего на лейкопластырь, деньги старого образца, не так давно выведенные из оборота, компьютерная клавиатура, лезвие кухонного ножа с гравировкой Provence… Волонтеры в шутку задумываются о создании музея предметов, извлеченных из недр крепостных сооружений. Ирина говорит, что второй этаж был гораздо чище, но убираться там оказалось делом не самым приятным.

— Там — влюбленные, тут — военные, — говорит девушка и добавляет, что весь второй этаж был усеян использованными презервативами и шприцами. На первом же попадаются все больше пустые бутылки и советская военная атрибутика — раньше редюит находился на балансе армии.

«На следующие выходные снова придем»

В разгар работы маленький Влад начинает капризничать и пытается взобраться на второй этаж по лестнице с разбитыми ступенями. Светлана отчитывает сына.





Увещевания не помогают, и женщина принимает решение идти с ребенком домой.

— Извините, что сегодня так непродуктивно поработала, — говорит на прощание Светлана и обещает прийти в следующее воскресенье.

Возле редюита тем временем появляются парень и девушка, которые с любопытством осматривают строение и фотографируются на его фоне. От предложения присоединиться к волонтерам они тактично отказываются, обещая помочь с уборкой «в другой раз». Чуть позже внутрь заглядывают подростки.

— А что это тут у вас? Площадку для игры готовите?

— Нет, просто мусор убираем. Присоединяйтесь!

— Ясно, спасибо, — двое мальчишек и девочка исчезают в проломе.

Ирина говорит, что отдыхающие очень часто интересуются, чем заняты волонтеры. Но особого рвения в вопросах помощи не проявляют.





— Только однажды пришли мужчина с ребенком — мальчику лет восемь. Посмотрели, ушли, а потом мальчишка вернулся, с перчатками. И начал самостоятельно что-то откапывать, убирать. Было очень приятно, — рассказывает Ирина.

После трех часов работы количество заполненных пакетов достигает нескольких десятков, и они вытаскиваются на земляной вал, где случайные прохожие тут же устраивают селфи на память. А добровольные уборщики делают несколько марш-бросков до ближайших мусорных контейнеров, пока возле дороги не остается ни одного пакета с мусором, и тепло прощаются друг с другом.





— На следующие выходные снова придем, — заверяют они и расходятся по домам.