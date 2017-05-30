Обслуживание в поликлинике не по месту регистрации имеет много нюансов. Как получить бесплатную медицинскую помощь и что делать, если вам отказали? На простые вопросы TUT.BY ответила Ольга Есманчик, главный врач 39-й городской клинической поликлиники Минска.

Можно ли прикрепиться к поликлинике по месту жительства, если вы зарегистрированы в другом районе? — Можно. Пациент имеет право выбрать себе учреждение здравоохранения. С одной стороны, он может обслуживаться в поликлинике по месту фактического проживания, с другой — по месту регистрации, а с третьей — при наличии ведомственных организаций здравоохранения — по месту работы, учебы, службы. Если человек переехал в другой район города и живет не по месту регистрации, он может прийти в поликлинику, которая относится к его фактическому адресу проживания, и решить вопрос прикрепления к ней.

Какие документы нужны, чтобы прикрепиться к поликлинике? — Пациенту, который выбрал поликлинику, нужно написать заявление на имя главного врача. В нем указать, где он прописан и где фактически проживает, в какой поликлинике обслуживался ранее. Главный врач или его заместитель примет решение в течение одного дня с момента обращения. При обращении в учреждение здравоохранения согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.12.2008 № 229, пациент должен предоставить документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца. Предоставлять другие документы, согласно вышеуказанному постановлению, не надо.

Почему в поликлиниках при закреплении просят показать договор аренды жилья? — Этот момент носит рекомендательный характер. Бывает, что человек, чтобы обслуживаться в поликлинике, указывает в заявлении чужой адрес. Потом в недоумении и с критикой в адрес администрации учреждения обращаются люди, которые живут в этой квартире. Чтобы избежать таких ситуаций, мы просим показать документы, подтверждающие фактическое проживание. Это может быть договор найма жилья, квартплата, копия паспорта мужа, жены или родственника, в квартире которого вы живете. Также хозяин квартиры может прийти к нам и в устной или письменной форме подтвердить ваше место проживания.

Можно ли прикрепиться к той поликлинике, к которой вы хотите, независимо от того, к какой приписаны и где живете? — Можно. Но нужно помнить, что организации здравоохранения обеспечивают оказание пациентам медицинской помощи в соответствии со своими лечебно-диагностическими возможностями. Так, например, если человек живет в Чижовке, а хочет обслуживаться в Малиновке, то с вызовами на дом могут возникнуть вопросы. Дорога от поликлиники до Чижовки туда-обратно займет в среднем 1 час, еще нужно минут 15, чтобы врач осмотрел пациента. Это уже 1 час 15 минут. А у терапевта, работающего на одну ставку, плановое время выполнения визитов на дом всего два часа. В результате какие-то вызовы врачу придется выполнять по окончании рабочего дня. Поэтому руководитель поликлиники принимает решение о закреплении или отказе в обслуживании.

Представим, что пациент живет в квартире бабушки, которая переехала в Канаду, и этот момент никак не оформлен юридически. Как прикрепиться к поликлинике по месту жительства? — Нужно написать заявление на имя главного врача поликлиники. У пациента могут попросить принести документ, подтверждающий фактическое место проживания. Это может быть копия паспорта бабушки или ее письмо, что вы живете в ее квартире, квартплата. Но необходимость показать эти документы тоже носит рекомендательный характер. Если пациент отказывается предоставлять документы, кроме как удостоверяющие личность, он все равно может обратиться с заявлением на прикрепление к поликлинике. Руководитель учреждения подготовит по этому поводу ответ.

Почему прикрепление к поликлинике не по месту жительства действует только год и его снова нужно оформлять? — Каких-либо нормативных актов, которые ограничивают срок прикрепления к поликлинике не по месту регистрации, нет. Администрация поликлиники сама решает, на какой период прикреплять человека. И все случаи индивидуальны. Как правило, если пациент предоставляет договор найма жилья, то его прикрепляют на период действия договора. Если вы несколько лет живете по одному и тому же адресу, например, в квартире мужа, и обслуживаетесь в одной поликлинике, то можно указать это в заявлении и попросить прикрепить вас не на год, а на более длительный промежуток времени.

Может ли принять врач бесплатно, если человек не прикреплен к поликлинике и прикрепляться к ней не планируете? — В экстренной ситуации вы можете получить помощь в любой поликлинике, и ее окажут бесплатно. Например, это возможно, если у вас поднялась температура, или появилась резкая боль. То есть, если вы приехали из Борисова в Минск и заболели, вы можете обратиться в столичную поликлинику, и вас там осмотрят, поставят диагноз, назначат лечение и решат вопрос вашей нетрудоспособности. Если это плановый визит, и вас ничего не беспокоит, то за консультацию в понравившейся вам поликлинике придется заплатить.

Могут ли отказать в приеме в поликлинике, к которой человек не прикреплен, если его там несколько раз уже принимали без регистрации? — Если вам нужна экстренная помощь, то нет. Раз в полгода мы обновляем информацию в электронной базе учреждения, в паспортах участка, в том числе о собственниках квартир и зарегистрированных жильцах на территории, которую обслуживает поликлиника. Эти данные актуальны на 1 января и 1 июля. Представим ситуацию, что человек выписался из квартиры 20 января и информация в базе уже откорректирована. В феврале и марте он обращался в поликлинику за оказанием плановой помощи. Ему понадобился листок нетрудоспособности, и факт изменения регистрации выявили. В этом случае пациенту предложат прикрепиться к поликлинике.

Что делать, если пациенту отказываются оказать помощь в поликлинике, к которой он не прикреплен? — Если нужна экстренная помощь, то никто не откажет. Но если по какой-то причине вам отказали, в учреждении всегда можно обратиться к административному дежурному, руководителю или его заместителю и объяснить ситуацию. Вам предложат возможные варианты: получить разрешение на обслуживание в поликлинике. Если вы не захотите это делать и ситуация не экстренная, то за консультацию нужно будет заплатить.

Можно ли сделать флюорографию бесплатно в любой поликлинике, а не только в той, к которой прикреплен? — Если вы пришли с кашлем по экстренному случаю, и врач назначил флюорографию, то ее без вопросов выполнят бесплатно. Если вы просто хотите пройти эту процедуру в поликлинике, к которой не прикреплены и прикрепляться не собираетесь, то вам предложат сделать это на платной основе.