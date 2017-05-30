Пособие по безработице в ближайшее время повышать не планируется - Костевич

Ирина Костевич. Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пособие по безработице в ближайшее время повышать не планируется, сообщила сегодня министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич на совместном заседании палат Национального собрания, отвечая на вопрос депутата Ольги Политико, передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Костевич напомнила, что ранее были подготовлены предложения по введению страхования по безработице. "Мы планировали идти в два этапа. Первый - оказание поддержки тем, кто попал в трудную ситуацию по причине оптимизации численности и сокращения работников. Второй - по внедрению собственно страхования по безработице. Мы работаем над этими вопросами, совершенствуем подходы", - отметил Ирина Костевич. По ее словам, проект нормативного правового акта проходит согласование.

Министр подчеркнула, что при создании благоприятных условий на рынке труда необходимо учитывать не только позицию граждан, потерявших работу, но и нанимателя.-0-