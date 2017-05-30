ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Говорить об отмене обязательного распределения молодых специалистов преждевременно - Жарко

31.05.2017 11:08 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Говорить об отмене обязательного распределения молодых специалистов преждевременно - Жарко
Выступает Василий Жарко

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Говорить об отмене обязательного распределения молодых специалистов преждевременно, заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"В условиях непростой ситуации на рынке труда предоставление первого рабочего места мы рассматриваем как меру социальной защиты выпускника. Поэтому говорить об отмене обязательного распределения (а такой вопрос уже поступал от депутатов), преждевременно", - считает Василий Жарко.

Так, по предварительным данным, в текущем году из подлежащих распределению выпускников первое рабочее место получили уже более 95%. "Выпускникам, обучающимся на платной форме, по их желанию также будет предоставлено первое рабочее место", - заверил вице-премьер.

Он также проинформировал, что на завершающей стадии находится работа по корректировке Кодекса Беларуси об образовании. Василий Жарко считает, что в результате должен получиться выверенный и стабильный закон, по которому система образования страны будет работать не один год.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так, по предварительным данным, в текущем году из подлежащих распределению выпускников первое рабочее место получили уже более 95%.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минздрав: белорусы курят меньше, чем европейцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика