Говорить об отмене обязательного распределения молодых специалистов преждевременно - Жарко

Выступает Василий Жарко

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Говорить об отмене обязательного распределения молодых специалистов преждевременно, заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"В условиях непростой ситуации на рынке труда предоставление первого рабочего места мы рассматриваем как меру социальной защиты выпускника. Поэтому говорить об отмене обязательного распределения (а такой вопрос уже поступал от депутатов), преждевременно", - считает Василий Жарко.

Так, по предварительным данным, в текущем году из подлежащих распределению выпускников первое рабочее место получили уже более 95%. "Выпускникам, обучающимся на платной форме, по их желанию также будет предоставлено первое рабочее место", - заверил вице-премьер.

Он также проинформировал, что на завершающей стадии находится работа по корректировке Кодекса Беларуси об образовании. Василий Жарко считает, что в результате должен получиться выверенный и стабильный закон, по которому система образования страны будет работать не один год.-0-