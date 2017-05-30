По прекращению подготовки невостребованных в экономике специалистов будут приняты меры - Жарко

Выступает Василий Жарко

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования примет меры по прекращению подготовки невостребованных в экономике специалистов, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко сегодня на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Министерство образования в течение 2017 года проведет детальный анализ работы вузов, по результатам которых будут приняты меры по прекращению подготовки невостребованных в экономике специалистов", - отметил вице-премьер.

Василий Жарко также рассказал, что в этом году будут выработаны предложения по совершенствованию правил приема в высшие и средние специальные учебные заведения. По его мнению, тестирование является справедливым способом отбора, поскольку все абитуриенты находятся в равных условиях. "И я думаю, эту систему ломать не надо. Возможно, следует пересмотреть подходы к приему на заочную форму обучения, подумать о молодых людях, отслуживших срочную военную службу", - сказал вице-премьер.

По его словам, правительством создана межведомственная рабочая группа по этому вопросу, которая к 1 сентября 2017 года внесет свои предложения.-0-