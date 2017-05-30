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Жарко: подходы к формированию заказа на подготовку специалистов планируется изменить

31.05.2017 10:57 — Новости Общества | БелТА  
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Жарко: подходы к формированию заказа на подготовку специалистов планируется изменить
Василий Жарко

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подходы к формированию заказа на подготовку специалистов планируется изменить в Беларуси. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко сегодня на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Что касается вопросов профессионального образования, Василий Жарко обратил внимание, что планируется изменить подходы к прогнозированию потребностей и формированию заказа на подготовку кадров. "В настоящее время Минобразования является координатором работы по формированию государственного заказа на подготовку кадров и одновременно его исполнителем. Вследствие этого система прогнозирования и формирования контрольных цифр приема главным образом ориентирована на потребности учреждений образования, а не экономики", - заметил вице-премьер.

По его словам, с учетом этого органам госуправления, облисполкомам, Минскому горисполкому поручено обеспечить разработку отраслевых и региональных кадровых программ, где должны отражаться реальные прогнозные показатели и потребности в трудовых ресурсах и соответственно заказ на их подготовку. Координатором выступит Министерство труда и соцзащиты совместно с Министерством экономики.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Что касается вопросов профессионального образования, Василий Жарко обратил внимание, что планируется изменить подходы к прогнозированию потребностей и...

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