|
Жарко: подходы к формированию заказа на подготовку специалистов планируется изменить
31.05.2017 10:57 — Новости Общества | БелТА
Василий Жарко
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подходы к формированию заказа на подготовку специалистов планируется изменить в Беларуси. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко сегодня на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.
Что касается вопросов профессионального образования, Василий Жарко обратил внимание, что планируется изменить подходы к прогнозированию потребностей и формированию заказа на подготовку кадров. "В настоящее время Минобразования является координатором работы по формированию государственного заказа на подготовку кадров и одновременно его исполнителем. Вследствие этого система прогнозирования и формирования контрольных цифр приема главным образом ориентирована на потребности учреждений образования, а не экономики", - заметил вице-премьер.
По его словам, с учетом этого органам госуправления, облисполкомам, Минскому горисполкому поручено обеспечить разработку отраслевых и региональных кадровых программ, где должны отражаться реальные прогнозные показатели и потребности в трудовых ресурсах и соответственно заказ на их подготовку. Координатором выступит Министерство труда и соцзащиты совместно с Министерством экономики.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что касается вопросов профессионального образования, Василий Жарко обратил внимание, что планируется изменить подходы к прогнозированию потребностей и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии