Жарко: подходы к формированию заказа на подготовку специалистов планируется изменить

Василий Жарко

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подходы к формированию заказа на подготовку специалистов планируется изменить в Беларуси. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко сегодня на совместном заседании двух палат парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Что касается вопросов профессионального образования, Василий Жарко обратил внимание, что планируется изменить подходы к прогнозированию потребностей и формированию заказа на подготовку кадров. "В настоящее время Минобразования является координатором работы по формированию государственного заказа на подготовку кадров и одновременно его исполнителем. Вследствие этого система прогнозирования и формирования контрольных цифр приема главным образом ориентирована на потребности учреждений образования, а не экономики", - заметил вице-премьер.

По его словам, с учетом этого органам госуправления, облисполкомам, Минскому горисполкому поручено обеспечить разработку отраслевых и региональных кадровых программ, где должны отражаться реальные прогнозные показатели и потребности в трудовых ресурсах и соответственно заказ на их подготовку. Координатором выступит Министерство труда и соцзащиты совместно с Министерством экономики.-0-