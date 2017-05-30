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Депутаты попросили у правительства бесплатные туалеты на ж/д вокзалах

31.05.2017 12:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. Вице-премьер правительства Беларуси Василий Жарко считает правильным предложение депутатов о том, чтобы на железнодорожных вокзалах в Беларуси появились бесплатные туалеты.

Депутаты попросили у правительства бесплатные туалеты на ж/д вокзалах
© Sputnik Владимир Астапкович
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"Я вас поддерживаю. Это недорогой вопрос. И вы правильно говорите о туристической привлекательности страны", — заявил Жарко отвечая на вопрос депутата Андрея Рыбака.

"Не каждый знает где, куда бежать, где деньги платить. Такая услуга нужна", — подчеркнул Жарко.

Рыбак в свою очередь отметил, что с таким предложением он обратился в ряд ведомств, в том числе в Минтранс, но его запрос "пошел по широкому кругу", в итоге он получил отрицательный ответ.

Депутат также предложил включить стоимость посещения туалета на ж/д вокзале в стоимость билета. "Это повысит туристическую привлекательность страны", — сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Парламентарии сошлись во мнении, что такая мера повысила бы туристическую привлекательность страны.

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