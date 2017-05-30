|
Депутаты попросили у правительства бесплатные туалеты на ж/д вокзалах
31.05.2017 12:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая — Sputnik. Вице-премьер правительства Беларуси Василий Жарко считает правильным предложение депутатов о том, чтобы на железнодорожных вокзалах в Беларуси появились бесплатные туалеты.
© Sputnik Владимир Астапкович
"Я вас поддерживаю. Это недорогой вопрос. И вы правильно говорите о туристической привлекательности страны", — заявил Жарко отвечая на вопрос депутата Андрея Рыбака.
"Не каждый знает где, куда бежать, где деньги платить. Такая услуга нужна", — подчеркнул Жарко.
Рыбак в свою очередь отметил, что с таким предложением он обратился в ряд ведомств, в том числе в Минтранс, но его запрос "пошел по широкому кругу", в итоге он получил отрицательный ответ.
Депутат также предложил включить стоимость посещения туалета на ж/д вокзале в стоимость билета. "Это повысит туристическую привлекательность страны", — сказал он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парламентарии сошлись во мнении, что такая мера повысила бы туристическую привлекательность страны.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии