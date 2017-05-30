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Подготовленные детьми новости будут звучать в эфире радио ОНТ 1 июня

31.05.2017 12:52 — Новости Общества | БелТА  
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Подготовленные детьми новости будут звучать в эфире радио ОНТ 1 июня

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовленные детьми новости будут звучать в эфире радио ОНТ в Международный день защиты детей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе телеканала ОНТ.

Дети станут соведущими в радиоэфире 1 июня. С 12.00 до 15.00 на частоте 101,7 FM в Минске и 107,0 FM в Новополоцке взрослые и дети будут говорить на самые разные темы: о любви и дружбе, об оценках и продленке, о том, кем ребята видят себя в будущем.

Гостями радио в этот день станут юные певцы и танцоры, историки и спортсмены. Это те, кому повезло быть ребенком звездных родителей, и те, кто и сам уже является яркой звездочкой.

Каждый час 1 июня в радиоэфир будут выходить выпуски "Детских новостей". Это новости, созданные детьми. В них ребята расскажут самые важные факты о детях, которые непременно нужно знать взрослым.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Дети станут соведущими в радиоэфире 1 июня. С 12.00 до 15.00 на частоте 101,7 FM в Минске и 107,0 FM в Новополоцке взрослые и дети будут говорить на самые разные темы: о любви и...

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