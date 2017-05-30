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Шуневич: уровень развития службы участковых инспекторов позволяет эффективно работать

31.05.2017 12:48 — Новости Общества | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень развития службы участковых инспекторов позволяет ей эффективно работать, заявил сегодня министр внутренних дел Игорь Шуневич на заседании двух палат Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Служба участковых инспекторов развита до такого уровня, который позволяет ей эффективно работать и соответствовать служебным задачам", - сказал Игорь Шуневич.

Он подчеркнул, что службе участковых инспекторов милиции в последние несколько лет уделяется наибольшее внимание. "Это служба, которая сегодня не обделена ничем, свою задачу она выполняет в полном объеме", - отметил министр.

При этом он констатировал, что не все участковые живут на участке обслуживания, что вызывает определенные вопросы. "Эта проблема всегда была, есть и будет. Мы ее знаем, с ней боремся", - сообщил Игорь Шуневич.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Он подчеркнул, что службе участковых инспекторов милиции в последние несколько лет уделяется наибольшее внимание. "Это служба, которая сегодня не обделена ничем,...

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