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Нынешнее лето в Беларуси ожидается теплее обычного

31.05.2017 12:45 — Новости Общества | БелТА  
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Нынешнее лето в Беларуси ожидается теплее обычного
Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешнее лето в Беларуси ожидается немного теплее обычного, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

"Лето в 2017 году ожидается немного теплее обычного, среднесезонная температура воздуха на большей части ожидается на полградуса, а по юго-западной половине на градус выше нормы (норма - плюс 16,8). Количество осадков ожидается меньше нормы (норма 244 мм). Осадки в течение сезона будут распределяться неравномерно", - рассказал синоптик.

/Будет дополнено/. -0-

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Теги: Минск
 
 
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Лето в 2017 году ожидается немного теплее обычного, среднесезонная температура воздуха на большей части ожидается на полградуса, а по юго-западной половине на...

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