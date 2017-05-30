|
Нынешнее лето в Беларуси ожидается теплее обычного
31.05.2017 12:45 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешнее лето в Беларуси ожидается немного теплее обычного, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.
"Лето в 2017 году ожидается немного теплее обычного, среднесезонная температура воздуха на большей части ожидается на полградуса, а по юго-западной половине на градус выше нормы (норма - плюс 16,8). Количество осадков ожидается меньше нормы (норма 244 мм). Осадки в течение сезона будут распределяться неравномерно", - рассказал синоптик.
/Будет дополнено/. -0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лето в 2017 году ожидается немного теплее обычного, среднесезонная температура воздуха на большей части ожидается на полградуса, а по юго-западной половине на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии