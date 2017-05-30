Нынешнее лето в Беларуси ожидается теплее обычного

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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешнее лето в Беларуси ожидается немного теплее обычного, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

"Лето в 2017 году ожидается немного теплее обычного, среднесезонная температура воздуха на большей части ожидается на полградуса, а по юго-западной половине на градус выше нормы (норма - плюс 16,8). Количество осадков ожидается меньше нормы (норма 244 мм). Осадки в течение сезона будут распределяться неравномерно", - рассказал синоптик.

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