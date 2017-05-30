Миссия экспертов по оценке системы борьбы с отмыванием денег посетит Беларусь в 2019 году

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия экспертов по оценке национальной системы борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма посетит Беларусь в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Вячеслав Реут, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская делегация приняла участие в пленарном заседании и заседаниях рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которые состоялись в Бишкеке (Кыргызская Республика). В ее состав входили специалисты Департамента финансового мониторинга и Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры и Министерства финансов.

На пленарной неделе ЕАГ одобрены основополагающие документы для проведения второго раунда взаимных оценок государств - членов ЕАГ. Ожидается, что выездная миссия экспертов-оценщиков посетит Беларусь в первом полугодии 2019 года.

Государства - члены ЕАГ, включая Беларусь, представили подробную информацию об изменениях в национальных законодательствах в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и проведении национальной оценки рисков, что наглядно продемонстрировало предпринимаемые усилия по совершенствованию антиотмывочных систем с акцентом на вопросы эффективности.

На пленарном заседании обсуждены вопросы технического содействия. В качестве ключевых приоритетов белорусской делегацией отмечены подготовка и переподготовка специалистов для национальной системы ПОД/ФТ, в том числе экспертов-оценщиков, обмен опытом по развитию информационно-аналитических систем, подготовка к проведению национальной оценки рисков в сфере ПОД/ФТ, создание Web-портала для работы с лицами, осуществляющими финансовые операции.

Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с деятельностью террористической организации ИГИЛ и призвало государства-члены к активизации усилий в борьбе с ее финансированием, а также к эффективной имплементации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Состоялся совместный семинар ЕАГ в сотрудничестве с Контртеррористическим комитетом ООН по обмену опытом выявления иностранных боевиков-террористов и применения к ним целевых финансовых санкций, в котором приняли участие представители государств ЕАГ, стран СНГ, эксперты из Австралии, Великобритании, Канады, Франции, Бельгии.

В рамках пленарной недели ЕАГ состоялись мероприятия 9-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ. Были обсуждены вопросы выявления и пресечения деятельности профессиональных отмывочных площадок, международных террористических организаций и их ячеек, действующих на пространстве СНГ, а также сотрудничества в сфере противодействия финансированию распространения оружия массового поражения на пространстве СНГ.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма образована с целью реализации совместных усилий по борьбе с преступлениями в финансовой сфере и снижению угрозы международного терроризма. ЕАГ оказывает содействие государствам - членам группы в распространении международных стандартов, совершенствовании национального законодательства, выявлении общих рисков и угроз, применении риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В ЕАГ входят девять государств (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), 15 государств являются наблюдателями. Статус наблюдателей присвоен также 18 международным организациям и специализированным структурам, таким как Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), Европейский банк реконструкции и развития, Контртеррористический комитет ООН, МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности и др.-0-